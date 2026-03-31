За скільки можна орендувати інструмент, який перетворить купу гілок на "золото" для саду

Тріска, на яку перетворюються гілки, є дуже цінним матеріалом

Настав час активного прибирання у саду та у дворі. Зробити роботу легшою та ефективнішою може садова техніка, причому немає потреби віддавати великі гроші за те, що потрібно лише навесні та восени.

"Телеграф" розповідає, яку садову техніку краще орендувати, ніж купити. Навесні зазвичай в саду виникає величезна купа гілок, які лишаються після обрізки дерев та кущів. Спалювати їх одночасно не можна, а вивозити теж не завжди зручно.

Хорошим рішенням є використання подрібнювача для гілок. Ця незамінна річ після сезонної обрізки дерев та кущів перетворює купи гілок на корисну мульчу.

Подрібнювач перетворює гілки на тріску

Вона є дуже цінним матеріалом для саду. Тріска, що виходить з подрібнювача може стати в пригоді для мульчування, створення садових доріжок та компостування.

Однак купівля подрібнювача для гілок потребує чималих коштів, не кожен готовий викласти стільки за інструмент, який потрібний 1–2 рази на рік. Малопотужні подрібнювачі коштують менше, але вони часто не справляються з задачею. Ціни на потужний інструмент стартують від 7 тисяч гривень (і то зі знижкою).

Скільки коштує подрібнювач для гілок

Водночас оренда на день буде коштувати 800-1000 гривень. Для домашнього використання цього може бути достатньо, щоб зробити всю необхідну роботу та перетворити купу гілок на цінний матеріал для ділянки.

Оренда стартує від 800 гривень

Оренда подрібнювача для гілок

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити рожеву клумбу з шести швидкорослих і невибагливих квітів. Вона тішитиме око весь сезон.