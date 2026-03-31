Не просто странное слово. Что скрывает название супермаркетов "Сильпо"

В Украине есть более 300 магазинов

Довольно часто у людей возникают вопросы, почему именно так назвали магазин. Особенно это касается популярных супермаркетов, например, "Сильпо".

"Телеграф" расскажет, что скрывает его название. Отметим, что первое "Сильпо" в Украине появилось в Киеве в 1998 году.

Уже тогда оно имело современное название, но несколько иной дизайн. Фактически многие впервые слыша это название, думают, что оно связано с чем-то сельским или что-то вроде того. На самом деле это мнение достаточно правильное, ведь название "Сильпо" — это обломочная аббревиатура от популярного словосочетания в СССР.

Магазин "Сильпо"

Речь идет о словах "сельское потребительское общество" — сокращено "сельпо". Однако на украинском эти слова звучат так — "сільське споживче товариство", то есть сокращенно "сільст". Именно эта аббревиатура послужила основой для современного названия супермаркета.

На этапе создания и проектирования компания Fozzy Group планировала, что супермаркеты будут иметь широкий ассортимент товаров высокого качества. То есть чтобы люди могли буквально все: от бытовой химии до овощей, купить в одном месте. Ведь в 90-х, когда открылся первый магазин, люди в большинстве своем закупали нужные товары отдельно.

Название "Сильпо" возможно только в начале казалось странным и чем-то далеким от общества, но впоследствии оно прижилось. Сегодня супермаркеты Fozzy Group есть чуть ли не в каждом большем городе.

