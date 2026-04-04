Лазарева субота 4 квітня. Ви можете згрішити, якщо зробите ці шість речей у свято

У цей особливий день не забудьте зібрати гілочки верби

У 2026 році Лазарева субота відзначається цієї суботи, 4 квітня. Це свято передує Вербній неділі та є важливим моментом у підготовці вірян до Великодня.

Лазарева субота присвячена чуду воскресіння Ісусом його друга, праведника Лазаря. За біблійним переказом, Христу було повідомлено, що Лазар помер чотири дні тому. Однак Син Божий стверджував, що той лише спить.

Прийшовши до печери, яка служила гробницею, Ісус наказав відвалити камінь від входу. Коли це зробили, він вигукнув: "Лазарю, вийди!", — і той ожив та вийшов із печери. Ця подія стала одним із найбільших чудес, які показали владу Христа над смертю і передбачили його власне воскресіння.

У Лазареву суботу християни традиційно збирають гілочки верби, щоб освятити їх у храмі у Вербну неділю і прикрасити ними оселю.

У Лазареву суботу 2026 заборонено:

Важка фізична праця та робота по дому. Не можна займатися генеральним прибиранням, пранням, прасуванням, будівництвом чи ремонтом. Робота на землі. Згідно з народними прикметами, у цей день не можна копати землю та садити рослини. Рукоділля. Шити, в’язати та вишивати вважається небажаним. Гучні розваги. Варто уникати масових гулянь, гучної музики, бурхливих веселощів та застіль. День заведено проводити у молитві та тиші. Сварки та конфлікти. Заборонено лаятись, з’ясовувати стосунки, лихословити чи бажати комусь зла. Відмова у допомозі. Не можна відмовляти тим, хто прохає.

Народні прикмети 4 квітня

Сонячний та ясний день – таким самим буде і літо.

Зранку дощ — чекайте дощового літа.

Кора на деревах потріскалася – буде гарна погода.

У кого іменини 4 квітня

Сьогодні іменини відзначає Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола та Федір.

Оскільки Лазарева субота зазвичай припадає на період Великого посту, християнам не можна вживати продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти, яйця). При цьому у свято є пом’якшення: дозволена риба, олія і трохи вина.