Можно ли в Вербное воскресенье освятить не только вербу. Священник четко объяснил правила

Освященным считается только то, о чем молится священник

Уже 5 апреля христиане восточного обряда (православные, греко-католики) отмечают Вербное воскресенье. В этот день в храмах освящают веточки вербы, но можно попросить освятить и вещи религиозного назначения.

Об этом и не только "Телеграфу" рассказал представитель Украинской греко-католической церкви митрофорный протоиерей Игорь Яцив:

В это Вербное воскресенье мы освящаем вербные ветви. То есть в принципе ничего другого не освящается. Это не значит, что нельзя просить, например, освятить икону, нагрудный крест или еще что-нибудь. Формула очень простая: освящается то, о чем молится священник. То есть, если в пасхальной корзине есть, например, бочка водки, он не просит Бога освятить ее, — объяснил отец Игорь

Он добавил, что отдельной молитвы об освящении бочки водки нет, но есть молитва об освящении паски, мясных блюд, яиц, молочных продуктов. То есть Бог благословляет то, о чем молится священник.

Поэтому здесь то же самое — будет молитва об освящении вербных веток. Соответственно, молитвы за все остальное, что будет у нас в руках, не будет. То есть, даже если капля святой воды упадет, это не означает, что этот предмет/продукт освящен, потому что это освящение совершается не через окропление святой воды, а через соответствующие молитвы, которые произносит священник, — говорит отец Игорь

Освящение вербы в храме святой Покровы в Нежине (ПЦУ), 2022 год

Он объяснил, что в Вербное воскресенье освящаются ветви вербы. Если человек хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы освятить икону или крест, такая возможность есть. Однако об этом священника нужно попросить отдельно.

Он читает соответствующую молитву. И потом, конечно, он окропляет святой водой, и тогда эта вещь освящена, – резюмировал священник

