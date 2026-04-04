Порадует ли погода Киев в Вербное воскресенье? Удастся ли отдохнуть на природе

Киев ждет приятных весенних выходных

В Киеве в ближайшие дни будет теплая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют, что в праздник Вербного воскресенья небо будет ясным, а воздух может прогреться до +15 градусов.

После праздника синоптическая ситуация усугубится, как прогнозируют в двух синоптических ресурсах. Подробнее написал "Телеграф".

По данным "Meteofor", в субботу, 4 апреля, предполагается преимущественно сухая погода с прояснениями. Ночью температура составляла около +8…+9 °С, днем воздух прогреется до +15 С°, а вечером опустится до +11 С°. Ветер будет свежим – до 8 м/с.

В воскресенье, 5 апреля, удержится похожая ситуация — без осадков и с переменной облачностью. Ночью и утром прогнозируют около +8 С°, днем — до +14 С°, вечером — до +10 С°. Ветер местами будет усиливаться до 10 м/с.

В понедельник, 6 апреля, погода ухудшится: в течение второй половины суток ожидается дождь. Температура будет колебаться от +7 °С ночью до +14 °С днем, но вечером снизится до +6 °С. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

Будет ли тепло в столице 5 апреля. Фото: Meteofor

Почти такой же прогноз дали в "Погода.Мета". Суббота и воскресенье предполагаются теплыми и сухими — днем до +14, а ночью — до +6 градусов. А уже с понедельника погода ухудшится – будут дожди, облачность и немного снизится температура.

Прогнозируется ли облачность на праздник Вербного воскресенья. Фото: Погода.Мета

