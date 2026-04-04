В "Сильпо" можно выиграть яйца за 1 гривну к Пасхе: что нужно сделать

Сеть супермаркетов "Сильпо" к пасхальным праздникам запустила игру с призами, которая доступна в их приложении. Среди призов – возможность приобрести десяток яиц за 1 гривну, а также разные скидки.

Игра проводится с 30 марта по 19 апреля 2026 года и называется "Яйцівський клуб. Притрушені"! по аналогии с культовым романом Чака Поланика "Бойцовский клуб" и одноименным фильмом, рассказали в "Сильпо". В игре можно не только выиграть призы, но и развлечься, играя в виртуальные бои пасхальными яйцами.

Скрины из игры. Коллаж gemini

В игре нужно выбирать одного из восьми персонажей для битвы. Каждое яйцо — личность, у которой есть хобби, ходит на работу и живет обычная яичная жизнь. Разблокировать новых героев, можно совершая покупки.

Как принять участие в игре "Яйцівський клуб. Притрушені" от "Сильпо"

загрузить или открыть мобильное приложение "Сильпо";

найти на главном экране "Яйцівський клуб";

пригласить в игру друзей и соревноваться онлайн;

накапливать баллы, которые можно обменивать на призы.

Играя, можно не только получать награды, но и принять участие в розыгрыше 200 000 баллобонусов на покупки в "Сильпо". Среди накопивших 1000 посыпок (баллов) будет разыграно 100 призов по 2 000 балабонусов каждый. Игроки, которые попадут в десятку лучших, получат пасхальную корзину и мерч "Сильпо".

Игра от "Сильпо" продлится до 19 апреля

Что такое балобонусы от "Сильпо": — это "валюта" программы лояльности "Власний рахунок", которая начисляется как вознаграждение за покупки. Один балобонус равен 1 гривне скидки. Балабонусы можно использовать для оплаты товаров в супермаркетах "Сильпо", Le Silpo, онлайн-магазине и партнерах.

Игра "Яйцівський клуб" от "Сильпо — какие призы

На каждом уровне – отдельные предложения. Уровни открываются в зависимости от накопленных баллов.

Уровень 1 – (необходимо 300 баллов):

Онлайн: +100 баллобонусов за доставку (7 дней).

+100 баллобонусов за доставку (7 дней). В магазинах: 5% баллобонус на сыр и кисломолочные продукты (макс. 50 баллов).

Уровень 2 – (необходимо 1000 баллов):

Онлайн-заказ: -20% на сливочное масло (макс. 100 грн).

-20% на сливочное масло (макс. 100 грн). В магазинах: 7% баллобонус на тихие вина (макс. 50 баллов).

Уровень 3 – (необходимо 2000 баллов) – яйца по 1 гривне здесь:

Онлайн-заказ: куриные яйца 10 шт. за 1 грн (однократно).

куриные яйца 10 шт. за 1 грн (однократно). В магазинах: 10% баллобонус на мясо-колбасные изделия (макс. 50 баллов).

Уровень 4 – (необходимо 4000 баллов):

Онлайн-заказ: -20% на пасхи и пасхальные кексы (макс. 200 грн).

-20% на пасхи и пасхальные кексы (макс. 200 грн). В магазинах: 10% баллобонус на панетоны и кексы (макс. 50 баллов).

Уровень 5 – (необходимо 7000 баллов):

Онлайн-заказ : -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголя и табака).

: -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголя и табака). В магазинах: 10% баллобонусов на покупки от 699 грн (макс. 50 баллов).

Украинцы уже играют, чтобы получить возможность купить яйца за 1 гривну

Украинцы в соцсетях уже делятся своими достижениями. Некоторым удалось дойти до третьего уровня и получить возможность купить десяток яиц за одну гривну.

Как рассказывал "Телеграф", в октябре Монобанк запустил игру в приложении, которое стало безумно популярной. Некоторые выиграли iPhone.