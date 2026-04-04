В "Сильпо" можно выиграть яйца за 1 гривну к Пасхе: что нужно сделать
Игроки, которые попадут в десятку лучших, получат пасхальную корзину и мерч
Сеть супермаркетов "Сильпо" к пасхальным праздникам запустила игру с призами, которая доступна в их приложении. Среди призов – возможность приобрести десяток яиц за 1 гривну, а также разные скидки.
Игра проводится с 30 марта по 19 апреля 2026 года и называется "Яйцівський клуб. Притрушені"! по аналогии с культовым романом Чака Поланика "Бойцовский клуб" и одноименным фильмом, рассказали в "Сильпо". В игре можно не только выиграть призы, но и развлечься, играя в виртуальные бои пасхальными яйцами.
В игре нужно выбирать одного из восьми персонажей для битвы. Каждое яйцо — личность, у которой есть хобби, ходит на работу и живет обычная яичная жизнь. Разблокировать новых героев, можно совершая покупки.
Как принять участие в игре "Яйцівський клуб. Притрушені" от "Сильпо"
- загрузить или открыть мобильное приложение "Сильпо";
- найти на главном экране "Яйцівський клуб";
- пригласить в игру друзей и соревноваться онлайн;
- накапливать баллы, которые можно обменивать на призы.
Играя, можно не только получать награды, но и принять участие в розыгрыше 200 000 баллобонусов на покупки в "Сильпо". Среди накопивших 1000 посыпок (баллов) будет разыграно 100 призов по 2 000 балабонусов каждый. Игроки, которые попадут в десятку лучших, получат пасхальную корзину и мерч "Сильпо".
Что такое балобонусы от "Сильпо": — это "валюта" программы лояльности "Власний рахунок", которая начисляется как вознаграждение за покупки. Один балобонус равен 1 гривне скидки. Балабонусы можно использовать для оплаты товаров в супермаркетах "Сильпо", Le Silpo, онлайн-магазине и партнерах.
Игра "Яйцівський клуб" от "Сильпо — какие призы
На каждом уровне – отдельные предложения. Уровни открываются в зависимости от накопленных баллов.
Уровень 1 – (необходимо 300 баллов):
- Онлайн: +100 баллобонусов за доставку (7 дней).
- В магазинах: 5% баллобонус на сыр и кисломолочные продукты (макс. 50 баллов).
Уровень 2 – (необходимо 1000 баллов):
- Онлайн-заказ: -20% на сливочное масло (макс. 100 грн).
- В магазинах: 7% баллобонус на тихие вина (макс. 50 баллов).
Уровень 3 – (необходимо 2000 баллов) – яйца по 1 гривне здесь:
- Онлайн-заказ: куриные яйца 10 шт. за 1 грн (однократно).
- В магазинах: 10% баллобонус на мясо-колбасные изделия (макс. 50 баллов).
Уровень 4 – (необходимо 4000 баллов):
- Онлайн-заказ: -20% на пасхи и пасхальные кексы (макс. 200 грн).
- В магазинах: 10% баллобонус на панетоны и кексы (макс. 50 баллов).
Уровень 5 – (необходимо 7000 баллов):
- Онлайн-заказ : -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголя и табака).
- В магазинах: 10% баллобонусов на покупки от 699 грн (макс. 50 баллов).
Украинцы уже играют, чтобы получить возможность купить яйца за 1 гривну
Украинцы в соцсетях уже делятся своими достижениями. Некоторым удалось дойти до третьего уровня и получить возможность купить десяток яиц за одну гривну.
Как рассказывал "Телеграф", в октябре Монобанк запустил игру в приложении, которое стало безумно популярной. Некоторые выиграли iPhone.