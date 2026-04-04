В "Сільпо" можна виграти яйця за 1 гривню до Великодня: що слід зробити
Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч
Мережа супермаркетів "Сільпо" до великодніх свят запустила гру з призами, яка доступна у їхньому застосунку. Серед призів — можливість придбати десяток яєць за 1 гривню, а також різні знижки.
Гра проводиться з 30 березня по 19 квітня 2026 року та називається "Яйцівський клуб: притрушені"! за аналогією з культовим романом Чака Поланіка "Бійцівський клуб" та однойменним фільмом, розповіли у "Сільпо". У грі можна не лише виграти призи, але й розважитися, граючи у віртуальні бої крашанками.
У грі треба обирати одного з восьми персонажів для битви. Кожне яйце — особистість, яка має хобі, ходить на роботу та живе звичайне яєчне життя. Розблокувати нових героїв, можна роблячи покупки.
Як взяти участь у грі "Яйцівський клуб" від "Сільпо
- завантажити або відкрити мобільний застосунок "Сільпо";
- знайти на головному екрані "Яйцівський клуб";
- запросити у гру друзів та змагатися онлайн;
- накопичувати бали, які можна обмінювати на призи.
Граючи, можна не лише отримувати нагороди, але й взяти участь у розіграші 200 000 балобонусів на покупки в "Сільпо". Серед тих, хто накопичив 1000 посипок (балів) буде розіграно 100 призів по 2 000 балобонусів кожен. Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч "Сільпо".
Що таке балобонуси від "Сільпо": — це "валюта" програми лояльності "Власний Рахунок", що нараховується як винагорода за покупки. Один балобонус дорівнює 1 гривні знижки. Балабонуси можна використовувати для оплати товарів у супермаркетах "Сільпо", Le Silpo, онлайн-магазині та у партнерів.
Гра "Яйцівський клуб" від "Сільпо — які призи
На кожному рівні — окремі пропозиції. Рівні відкриваються залежно від накопичених балів.
Рівень 1 – (необхідно 300 балів):
- Онлайн: +100 балобонусів за доставку (7 днів).
- В магазинах: 5% балобонусами на сир та кисломолочні продукти (макс. 50 балів).
Рівень 2 – (необхідно 1000 балів):
- Онлайн-замовлення: -20% на вершкове масло (макс. 100 грн).
- В магазинах: 7% балобонусами на тихі вина (макс. 50 балів).
Рівень 3 – (необхідно 2000 балів) — яйця по 1 гривні тут:
- Онлайн-замовлення: курячі яйця 10 шт за 1 грн (одноразово).
- В магазинах: 10% балобонусами на м’ясо-ковбасні вироби (макс. 50 балів).
Рівень 4 – (необхідно 4000 балів):
- Онлайн-замовлення: -20% на паски та великодні кекси (макс. 200 грн).
- В магазинах: 10% балобонусами на панетони та кекси (макс. 50 балів).
Рівень 5 – (необхідно 7000 балів):
- Онлайн-замовлення: -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголю та тютюну).
- В магазинах: 10% балобонусами на покупки від 699 грн (макс. 50 балів).
Українці вже грають, щоб отримати можливість купити яйця за 1 гривню
Українці у соцмережах вже діляться власними досягненнями. Декому вже вдалося дійти до третього рівня та отримати можливість купити десяток яєць за одну гривню.
