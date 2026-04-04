В "Сільпо" можна виграти яйця за 1 гривню до Великодня: що слід зробити

Олена Руденко
Автор
Розвага вже почала затягувати українців Новина оновлена 04 квітня 2026, 11:46
Розвага вже почала затягувати українців. Фото Колаж "Телеграф"

Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч

Мережа супермаркетів "Сільпо" до великодніх свят запустила гру з призами, яка доступна у їхньому застосунку. Серед призів — можливість придбати десяток яєць за 1 гривню, а також різні знижки.

Гра проводиться з 30 березня по 19 квітня 2026 року та називається "Яйцівський клуб: притрушені"! за аналогією з культовим романом Чака Поланіка "Бійцівський клуб" та однойменним фільмом, розповіли у "Сільпо". У грі можна не лише виграти призи, але й розважитися, граючи у віртуальні бої крашанками.

Скріни з гри. Колаж gemini
Скріни з гри. Колаж gemini

У грі треба обирати одного з восьми персонажів для битви. Кожне яйце — особистість, яка має хобі, ходить на роботу та живе звичайне яєчне життя. Розблокувати нових героїв, можна роблячи покупки.

Як взяти участь у грі "Яйцівський клуб" від "Сільпо

  • завантажити або відкрити мобільний застосунок "Сільпо";
  • знайти на головному екрані "Яйцівський клуб";
  • запросити у гру друзів та змагатися онлайн;
  • накопичувати бали, які можна обмінювати на призи.
Як взяти участь у грі Яйцівський клуб від Сільпо
Як взяти участь у грі "Яйцівський клуб" від "Сільпо"

Граючи, можна не лише отримувати нагороди, але й взяти участь у розіграші 200 000 балобонусів на покупки в "Сільпо". Серед тих, хто накопичив 1000 посипок (балів) буде розіграно 100 призів по 2 000 балобонусів кожен. Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч "Сільпо".

Гра від Сільпо триватиме до 19 квітня
Гра від "Сільпо" триватиме до 19 квітня

Що таке балобонуси від "Сільпо": — це "валюта" програми лояльності "Власний Рахунок", що нараховується як винагорода за покупки. Один балобонус дорівнює 1 гривні знижки. Балабонуси можна використовувати для оплати товарів у супермаркетах "Сільпо", Le Silpo, онлайн-магазині та у партнерів.

Гра "Яйцівський клуб" від "Сільпо — які призи

На кожному рівні — окремі пропозиції. Рівні відкриваються залежно від накопичених балів.

Рівень 1 – (необхідно 300 балів):

  • Онлайн: +100 балобонусів за доставку (7 днів).
  • В магазинах: 5% балобонусами на сир та кисломолочні продукти (макс. 50 балів).

Рівень 2 – (необхідно 1000 балів):

  • Онлайн-замовлення: -20% на вершкове масло (макс. 100 грн).
  • В магазинах: 7% балобонусами на тихі вина (макс. 50 балів).

Рівень 3 – (необхідно 2000 балів) — яйця по 1 гривні тут:

  • Онлайн-замовлення: курячі яйця 10 шт за 1 грн (одноразово).
  • В магазинах: 10% балобонусами на м’ясо-ковбасні вироби (макс. 50 балів).

Рівень 4 – (необхідно 4000 балів):

  • Онлайн-замовлення: -20% на паски та великодні кекси (макс. 200 грн).
  • В магазинах: 10% балобонусами на панетони та кекси (макс. 50 балів).

Рівень 5 – (необхідно 7000 балів):

  • Онлайн-замовлення: -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголю та тютюну).
  • В магазинах: 10% балобонусами на покупки від 699 грн (макс. 50 балів).

Українці вже грають, щоб отримати можливість купити яйця за 1 гривню

Українці у соцмережах вже діляться власними досягненнями. Декому вже вдалося дійти до третього рівня та отримати можливість купити десяток яєць за одну гривню.

Як розповідав "Телеграф", у жовтні Монобанк запустив гру у додатку, яка стала шалено популярною. Дехто виграв iPhone.

