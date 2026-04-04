В "Сільпо" можна виграти яйця за 1 гривню до Великодня: що слід зробити

Мережа супермаркетів "Сільпо" до великодніх свят запустила гру з призами, яка доступна у їхньому застосунку. Серед призів — можливість придбати десяток яєць за 1 гривню, а також різні знижки.

Гра проводиться з 30 березня по 19 квітня 2026 року та називається "Яйцівський клуб: притрушені"! за аналогією з культовим романом Чака Поланіка "Бійцівський клуб" та однойменним фільмом, розповіли у "Сільпо". У грі можна не лише виграти призи, але й розважитися, граючи у віртуальні бої крашанками.

Скріни з гри. Колаж gemini

У грі треба обирати одного з восьми персонажів для битви. Кожне яйце — особистість, яка має хобі, ходить на роботу та живе звичайне яєчне життя. Розблокувати нових героїв, можна роблячи покупки.

завантажити або відкрити мобільний застосунок "Сільпо";

знайти на головному екрані "Яйцівський клуб";

запросити у гру друзів та змагатися онлайн;

накопичувати бали, які можна обмінювати на призи.

Як взяти участь у грі "Яйцівський клуб" від "Сільпо"

Граючи, можна не лише отримувати нагороди, але й взяти участь у розіграші 200 000 балобонусів на покупки в "Сільпо". Серед тих, хто накопичив 1000 посипок (балів) буде розіграно 100 призів по 2 000 балобонусів кожен. Гравці, які потраплять до десятки найкращих, отримають великодній кошик та мерч "Сільпо".

Гра від "Сільпо" триватиме до 19 квітня

Що таке балобонуси від "Сільпо": — це "валюта" програми лояльності "Власний Рахунок", що нараховується як винагорода за покупки. Один балобонус дорівнює 1 гривні знижки. Балабонуси можна використовувати для оплати товарів у супермаркетах "Сільпо", Le Silpo, онлайн-магазині та у партнерів.

Гра "Яйцівський клуб" від "Сільпо — які призи

На кожному рівні — окремі пропозиції. Рівні відкриваються залежно від накопичених балів.

Рівень 1 – (необхідно 300 балів):

Онлайн: +100 балобонусів за доставку (7 днів).

+100 балобонусів за доставку (7 днів). В магазинах: 5% балобонусами на сир та кисломолочні продукти (макс. 50 балів).

Рівень 2 – (необхідно 1000 балів):

Онлайн-замовлення: -20% на вершкове масло (макс. 100 грн).

-20% на вершкове масло (макс. 100 грн). В магазинах: 7% балобонусами на тихі вина (макс. 50 балів).

Рівень 3 – (необхідно 2000 балів) — яйця по 1 гривні тут:

Онлайн-замовлення: курячі яйця 10 шт за 1 грн (одноразово).

курячі яйця 10 шт за 1 грн (одноразово). В магазинах: 10% балобонусами на м’ясо-ковбасні вироби (макс. 50 балів).

Рівень 4 – (необхідно 4000 балів):

Онлайн-замовлення: -20% на паски та великодні кекси (макс. 200 грн).

-20% на паски та великодні кекси (макс. 200 грн). В магазинах: 10% балобонусами на панетони та кекси (макс. 50 балів).

Рівень 5 – (необхідно 7000 балів):

Онлайн-замовлення : -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголю та тютюну).

: -20% на весь чек (макс. 200 грн, без алкоголю та тютюну). В магазинах: 10% балобонусами на покупки від 699 грн (макс. 50 балів).

Українці вже грають, щоб отримати можливість купити яйця за 1 гривню

Українці у соцмережах вже діляться власними досягненнями. Декому вже вдалося дійти до третього рівня та отримати можливість купити десяток яєць за одну гривню.

Українці у соцмережах вже діляться власними досягненнями. Декому вже вдалося дійти до третього рівня та отримати можливість купити десяток яєць за одну гривню.