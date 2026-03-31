"Суровое детство". Магазин "Сильпо" вляпался в курьез с фруктами для детей

Украинцы уже шутят о сале и водке

В одном из "Сильпо" в Украине произошел остроумный курьез. Ведь на месте, где для детей оставили бесплатные фрукты, стояло нечто другое.

Об этом сообщает местный канал Одессы. Курьез изрядно развеселил украинцев.

Как видно на опубликованном фото, в "Сильпо" появилась специальная зона с корзинкой, где должны быть бесплатные фрукты для детей. Однако что-то пошло не по плану и вместо вкусностей, там оказался чеснок. Выглядит этот курьез довольно остроумно, особенно, если прочесть надпись над корзинкой.

"Пока вы покупаете, ваши детки могут просто так насладиться свежими фруктами", — говорится в объявлении.

В "Сильпо" чеснок поставили в зону с фруктами для детей

Инициатива достаточно интересная, но если бы в корзине действительно были фрукты, а не чеснок. Заметим, что его разместили в корзину для продажи, ведь рядом стоит ценник. Вероятнее, такое решение было обусловлено либо нехваткой места, либо тем, что в зону фруктов нечего было положить.

Украинцев эта курьезная ситуация изрядно развеселила. Они шутили в комментариях не только о суровом детстве, но и о том, что где-то рядом должно стоять сало и водка. Люди писали:

Очень вкусно.

Только почему печет.

Суровое детство – суровые фрукты.

И сало рядом.

Детки, пробуйте на здоровье.

Безграмотный чеснок – это не фрукт.

Снизу сало с водкой.

Напомним, что название супермаркета "Сильпо" — это не просто странное слово, а имеющая свое значение обломочная аббревиатура.

