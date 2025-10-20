Выиграли iPhone и не только: появился полный список победителей monobank (найдите себя)

BMW, квартиры и благотворительные миллионы: кому Монобанк раздал призы за спрятанные в приложении лимоны

Монобанк подводит итоги лихорадки с лимонами. На днях monobank праздновал 10 миллионов клиентов и запустил беспрецедентный розыгрыш. Требовалось найти определенное количество лимонов, спрятанных в приложении и получить немалые призы. В частности, разыграли сотню айфонов и 1000 сладких призов. Уже известны имена победителей розыгрыша.

Первые награды — за 10 лимонов

Результаты розыгрыша, среди нашедших хотя бы 10 лимонов, объявили 20 октября. В общей сложности этого результата удалось достичь более 3,1 млн пользователей. Найти свое имя среди победителей можно в Google- документе, однако "Телеграф" сделал это более удобным, отсортировав имена победителей по алфавиту.

Среди взрослых разыгрывали iPhone 17 и iPhone Air.

Дети получили по банку шоколадных монет MilkBar x mono. Их презентовали в июне – стоимость такой баночки 999 грн.

Монобанка с 40 шоколадными монетами

Если нашли 50 лимонов

Для пользователей, нашедших 50 лимонов, будет проведен розыгрыш миллиона гривен 21 октября. Следить за ним можно в прямом эфире Инстаграма с 12:00.

Лимон на ВСУ, хаталимон и машина за лимон: что известно о других победителях

Сначала у монобанка был только один 51 лимон — секретный лимон, который можно было найти только приобретя определенный товар в монобанке. Однако к развлечению присоединились другие спонсоры, поэтому было четыре "автолимона", "хаталимон" и специальный лимон для ВСУ.

Четыре "автолимона" давали возможность получить BMW 3 Series . Счастливчиками стали Валентин Мельник, Олесь Рубиновский, Михаил Михайлик и Елизавета Кушманцева.

давали возможность получить . Счастливчиками стали Валентин Мельник, Олесь Рубиновский, Михаил Михайлик и Елизавета Кушманцева. Нашедший "хаталимон" получит квартиру от Inzhur REIT. Это Юрий Хорошун.

получит от Inzhur REIT. Это Юрий Хорошун. ВСУ-лимон давал возможность получить 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ для того подразделения, которое выберет сам. Средства на благотворительность направляется Константин Шакерзянов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все 50 лимонов, которые можно было найти бесплатно, обнаружили более 700 тысяч человек. В общей сложности хотя бы один лимон собрали более 3,5 млн пользователей.