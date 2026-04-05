Чи потрібна жінкам хустка в храмі на Вербну неділю: відповідь священника

Тетяна Крутякова
До церкви слід вдягатись доречно та гідно

Уже в неділю, 5 квітня, православні українці та греко-католики відзначатимуть Вербну неділю. Чимало людей піде до храму на службу та освятити вербу, однак й досі у жінок виникає питання: чи треба одягати хустку на голову.

Відповідь на це "Телеграфу" дав представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців. Детальніше читайте у матеріалі: "Вербна неділя без міфів: правда про традиції та заборони і як правильно зустріти свято".

За словами Яціва, одяг має значення, коли люди приходять до Господа Бога. Адже, наприклад, на аудієнцію до Папи Римського чи на зустріч із президентом України, не прийшли б у шортах, тапках чи недбалій футболці. Людина постаралася б одягнутися красиво, доречно і гідно.

"Так само і тут: Божественна літургія — це трапеза Господня, свого роду весільний бенкет, на який нас запрошують. Тому й одягатися варто відповідно – святково та гідно. Це не повинно бути щось надмірне, але одяг має бути акуратним і доречним", — каже священник.

Він додав: щодо одягу жінок — принцип той самий, що й для чоловіків. Важливо, щоб одяг був стриманим і не провокував зайвої уваги, тобто прикривав тіло. Щодо хусток, колись була така вимога, сьогодні в нашій церкві, наприклад, такої вимоги немає.

Освячення верби

"Вимога була пов’язана з посланнями апостола Павла, де йдеться про покриту голову жінок під час молитви. Однак це було обумовлено культурними особливостями того часу: непокрита голова могла означати певний соціальний статус, з непокритою головою ходили повії, тоді як покрита — символ скромності та сімейності", — пояснює Яців.

За його словами, зараз жінки приходять у храм так, як вони одягнені у повсякденному житті, і заборони заходити без хустки не існує. Тому що головне не зовнішній вигляд, а внутрішній стан людини.

"Одяг — це важливий, але не вирішальний елемент гідного чи негідного святкування свята, у тому числі й Квітної чи Вербної неділі, як ми його називаємо", — резюмує представник церкви.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна у Вербну неділю освятити не лише вербу.

