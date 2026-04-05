Чи потрібна жінкам хустка в храмі на Вербну неділю: відповідь священника

Одяг має бути стриманим і не провокувати зайвої уваги

Уже в неділю, 5 квітня, православні українці та греко-католики відзначатимуть Вербну неділю. Чимало людей піде до храму на службу та освятити вербу, однак й досі у жінок виникає питання: чи треба одягати хустку на голову.

Відповідь на це "Телеграфу" дав представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців.

За словами Яціва, одяг має значення, коли люди приходять до Господа Бога. Адже, наприклад, на аудієнцію до Папи Римського чи на зустріч із президентом України, не прийшли б у шортах, тапках чи недбалій футболці. Людина постаралася б одягнутися красиво, доречно і гідно.

"Так само і тут: Божественна літургія — це трапеза Господня, свого роду весільний бенкет, на який нас запрошують. Тому й одягатися варто відповідно – святково та гідно. Це не повинно бути щось надмірне, але одяг має бути акуратним і доречним", — каже священник.

Він додав: щодо одягу жінок — принцип той самий, що й для чоловіків. Важливо, щоб одяг був стриманим і не провокував зайвої уваги, тобто прикривав тіло. Щодо хусток, колись була така вимога, сьогодні в нашій церкві, наприклад, такої вимоги немає.

Освячення верби

"Вимога була пов’язана з посланнями апостола Павла, де йдеться про покриту голову жінок під час молитви. Однак це було обумовлено культурними особливостями того часу: непокрита голова могла означати певний соціальний статус, з непокритою головою ходили повії, тоді як покрита — символ скромності та сімейності", — пояснює Яців.

За його словами, зараз жінки приходять у храм так, як вони одягнені у повсякденному житті, і заборони заходити без хустки не існує. Тому що головне не зовнішній вигляд, а внутрішній стан людини.

"Одяг — це важливий, але не вирішальний елемент гідного чи негідного святкування свята, у тому числі й Квітної чи Вербної неділі, як ми його називаємо", — резюмує представник церкви.

