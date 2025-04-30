Зарплата будет больше пенсии: во Львове открыли вакансию для пожилых людей в отеле
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Работать нужно по изменяющемуся графику: 1 сутки через 3
Пенсионерам, отличающимся опрятностью, вежливостью и внимательностью, предлагают доступную и приятную работу во Львове. Гостиница "Lubich" открыла вакансию швейцара с гибким графиком и приятными условиями труда.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Как отметила автор, заработать на этом посту можно от 9 600 до 10 800 грн с бонусными выплатами.
Что нужно делать
Основные обязанности — встреча гостей у входа, помощь с багажом, сопровождение к рецепции и предоставление базовой информации об отеле или городе. Работа не требует специального образования или опыта, но важными чертами есть вежливость, аккуратность, коммуникабельность и желание учиться. Приветствуется открытость и дружелюбие к людям.
Что предлагают взамен
- официальное трудоустройство;
- сменный график — 1 сутки через 3;
- зарплата от 9 600 до 10 800 грн + бонусы;
- дружеский коллектив и стабильная компания в сфере гостеприимства;
- возможность работать даже без опыта.
К тому же, место занятости расположено в 1,5 км от сердца Львова.
Отель активно рассматривает кандидатов и поощряет пенсионеров подавать заявку. Если вы ищете спокойную, но важную работу в приятной среде – это отличная возможность для вас.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Приморском районе Одессы открыта вакансия грузчика в ритуальной службе. Работодатель предлагает пенсионеру оплату от 100 до 600 гривен в час.