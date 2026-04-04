От легенды не осталось и следа? Как изменился известный "Артек" в Крыму после оккупации

Россияне активно промывают мозги детям, попадающим в "Артек"

До 2014 года детский лагерь "Артек" в Крыму был местом солнца, детского смеха и дружбы. С приходом России он превратился в "казармы" по милитаризации и политическому "программированию" для новых поколений.

Россияне превратили место детского отдыха в "кузницу кадров" для последующих агрессивных войн их государства. Об этом пишет "Суспільне. Крим".

"Артек" по Украине

После восстановления независимости Украины в 1991 году "Артек" пытался сохранить свою уникальность, внедряя современные образовательные программы, акцентируя на индивидуальном развитии детей. Однако в 2009 году из-за недофинансирования над лагерем "Артек" нависла угроза закрытия. Но в результате активных действий общественности лагерь удалось спасти. До начала агрессии РФ "Артек" принял на оздоровление тысячи детей со всей Украины и из-за границы.

Во времена Украины "Артек" работал под эгидой ЮНЕСКО

Что произошло после оккупации

После оккупации Крыма Россией в 2014 году подконтрольная РФ власть "национализировала" детский центр "Артек" и передала его имущество в собственность России. Под оккупацией лагерь стал центром пропаганды и милитаризации детей.

Там активно пропагандируют "ЮнАрмия" и так называемое "движение первых". Это российские государственные молодежные организации, занимающиеся военно-патриотическим "воспитанием" и идеологической обработкой детей и подростков, в том числе с оккупированных украинских территорий.

Вместо игр в футбол по лагерю маршируют вооруженные дети

МИД Украины призвал ЮНЕСКО, ведущие международные организации, мировое сообщество осудить передачу "Артека" в федеральную собственность России. В министерстве отметили, что в 2006 году между правительством Украины и ООН было подписано соглашение о предоставлении государственному предприятию Украины "Международный детский центр Артек" статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК в апреле 2015 года открыла уголовное производство по факту "национализации" "Артека" в оккупированном Крыму. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество "Артека". После оккупации Крыма "Артек" переехал на территорию материковой части Украины и разместился в Пуще-Водице под Киевом.

Гора Аю-Даг возле Гурзуфа

"Артек" функционировал в Украине как загородное детское заведение оздоровления и отдыха "Артек-Карпаты-Буковель". Это правопреемник крымского "Артека", подчиненный Министерству социальной политики, где продолжают сохранять традиции, работают смены, отдыхают и учатся дети со всей Украины, в том числе с прифронтовых территорий, сироты, переселенцы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году заведение эвакуировали из Киевской области на Закарпатье. В апреле 2025 года Центр Национального сопротивления сообщил, что российские военные, участвовавшие в войне против Украины, проходят реабилитацию в лагере "Артек".

Празднование оккупантами 100-летия центра в 2025 году

Санкции

После оккупации Крыма РФ Европейский Союз ввел санкции против лагеря "Артек", который с момента оккупации полуострова находится под контролем Министерства образования РФ.

В августе 2023 года США ввели санкции в отношении ряда юридических и физических лиц из России, причастных к принудительному вывозу детей из Украины. В список вошло и российское "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек".

В 2024 году "Артек" и несколько человек, причастных к его работе, попали под международные санкции ЕС из-за вероятной роли лагеря в незаконном содержании украинских детей. В июне 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, добавив в санкционные списки детский лагерь "Артек".

