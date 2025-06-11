Купались в грязи, пели русские песни и пили вонючую воду: как в СССР дети ездили в санатории

"Телеграф" рассказывает, что ели и как проводили досуг в СССР

Жизнь в СССР была бурной, а для некоторых людей даже бедной. В Советском Союзе далеко не все могли позволить себе путевку на море или в лагерь детям. Люди отдыхали "дикарями" или просто приезжал в гости к родственникам или друзьям в другие города.

"Телеграф" рассказывает об отдыхе тех, кто мог позволить себе отдых на курорте. Он значительно отличается от отдыха современного человека.

Как отдыхали советские люди

Часто советские люди отдыхали на Черном море, в Карпатах или в Прибалтике. Для отдыха на территории страны строились оздоровительные комплексы.

Места отдыха в СССР. Фото — Obozrevatel

Для отдыха в санатории гражданам нужно было получить врачебную справку и взять путевку. Последних часто не хватало из-за коррупции в профсоюзах, однако этот факт не мешал руководству трижды в год отдыхать вместе с семьей за государственный счет. Чаще такая поездка была бесплатной или обходилась в 10% — 30% от заработной платы.

Как правило, в отпуске люди проводили 24 дня и отправили отдых на лечение или профилактику организма. Необходимые процедуры назначались медиками.

Популярны лечебные грязевые ванны, минеральная вода, лечение банками и душ Шарко. В свободное время отдыхающие ходили на танце, в библиотеку или играли в шахматы. На территории каждого пансионата была сцена – часто там выступали известные артисты.

Номера в отелях были одинаковыми: две односпальные кровати. Душ и туалет находились в коридоре. Телевидение отсутствовало вообще.

Ни о каком шведском столе речь не шла, кормили всех одинаково. На столах присутствовала каша, мясо или рыба и салат. На обед давали суп или борщ.

Школьники мечтали попасть в пионерлагерь, однако путевки доставались далеко не всем. Наиболее популярным был Артек на берегу Черного моря в Крыму.

Однако получить путевку мог далеко не каждый. Обычно туда попадали только по блату дети членов коммунистических партий и иностранцы.

Отдых в СССР Фото — Obozrevatel

Весь день в лагере был загружен мероприятиями и конкурсами, а особое внимание уделяли спортивным состязаниям. Ходили там в одинаковой форме с красными галстуками. Детей заставляли провозглашать коммунистические слоганы и петь русские песни.

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