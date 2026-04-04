Від легенди не залишилось і сліду? Як змінився відомий "Артек" в Криму після окупації

Росіяни активно промивають мізки дітям, які потрапляють до "Артеку"

До 2014 року дитячий табір "Артек"в Криму був місцем сонця, дитячого сміху та дружби. З приходом Росії він перетворився на "казарми" для мілітаризації та політичного "програмування" для нових поколінь.

Росіяни перетворили місце дитячого відпочинку на "кузню кадрів" для наступних агресивних війн їхньої держави. Про це пише "Суспільне. Крим".

"Артек" за України

Після відновлення незалежності України у 1991 році "Артек" намагався зберегти свою унікальність, запроваджуючи сучасні освітні програми, акцентуючи на індивідуальному розвитку дітей. Проте у 2009 році через недофінансування над табором "Артек" нависла загроза закриття. Але внаслідок активних дій громадськості табір вдалося врятувати. До початку агресії РФ "Артек" прийняв на оздоровлення тисячі дітей зі всієї України та з-за кордону.

За часів України "Артек" працював під егідою ЮНЕСКО

Що сталось після окупації

Після окупації Криму Росією у 2014 році підконтрольна РФ влада "націоналізувала" дитячий центр "Артек" та передала його майно у власність Росії. Під окупацією табір став центром пропаганди та мілітаризації дітей.

Там активно пропагандують "ЮнАрмія" та так званий "рух перших". Це російські державні молодіжні організації, які займаються військово-патріотичним "вихованням" та ідеологічною обробкою дітей і підлітків, в тому числі з окупованих українських територій.

Замість ігор в футбол по табору марширують озброєні діти

МЗС України закликало ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації, світову спільноту засудити передачу "Артеку" у федеральну власність Росії. У міністерстві зазначили, що у 2006 році між урядом України та ООН було підписано угоду про надання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек" статусу центру під егідою ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК у квітні 2015 року відкрила кримінальне провадження за фактом "націоналізації" "Артеку" в окупованому Криму. У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно "Артеку". Після окупації Криму "Артек" переїхав на територію материкової частини України та розмістився в Пущі-Водиці під Києвом.

Гора Аю-Даг біля Гурзуфа

"Артек" функціонував в Україні як позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Артек-Карпати-Буковель". Це правонаступник кримського "Артеку", підпорядкований Міністерству соціальної політики, де продовжують зберігати традиції, працюють зміни, відпочивають і навчаються діти з усієї України, зокрема з прифронтових територій, сироти, переселенці. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році заклад евакуювали з Київської області на Закарпаття. У квітні 2025 року Центр Національного спротиву повідомив, що російські військові, які брали участь у війні проти України, проходять реабілітацію в таборі "Артек".

Святкування окупантами 100-річчя центру у 2025 році

Санкції

Після окупації Криму РФ, Європейський Союз запровадив санкції проти табору "Артек", який з моменту окупації півострова перебуває під контролем Міністерства освіти РФ.

У серпні 2023 року США запровадили санкції щодо низки юридичних і фізичних осіб з Росії, що причетні до примусового вивезення дітей з України. До списку увійшла і російська "Федеральна державна бюджетна освітня установа "Міжнародний дитячий центр "Артек".

У 2024 році "Артек" та кілька людей, причетних до його роботи, потрапили під міжнародні санкції ЄС через ймовірну роль табору в незаконному утриманні українських дітей. У червні 2025 президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення РНБО, додавши у санкційні списки дитячий табір "Артек".

Раніше "Телеграф" розповідав, як в СРСР діти їздили в санаторії. Вони купалися в багнюці, співали російські пісні і пили смердючу воду.