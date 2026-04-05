Харьковчане не поймут, что означает это слово: из чего на Закарпатье пьют кофе

Это интересное слово мало кто слышал за пределами края

Украинский язык богат и разнообразен за счет множества диалектов. Среди самых ярких — говоры Закарпатья. Интересно, что даже жители соседних карпатских сел могут называть одни и те же предметы разными словами. Это обусловлено уникальной историей и расположением региона.

Поэтому жителям других областей Украины бывает сложно понять многие выражения. "Телеграф" решил рассказать, как на Закарпатье называют кружку. Это не "кухоль" или "філіжанка".

Малоизвестной лексемой является "фінджя", "фінджа" или "фінча", что означает фарфоровую или глиняную чашку, чаще небольшую. Из таких как раз пьют кофе.

Бабка в Стужице или Ликицарах вам никогда не скажет "дай мені глечик молока", а только "кантя", "горниць" или "фінджя", пишет портал "Колиба", ссылаясь на статью Людмилы Олийнык.

Что касается вышеупомянутой "канти" или "канты", так в этом уникальном регионе называют металлический бидон для молока.

"Горниць" — закарпатское диалектне слово, означающее кастрюлю, горшок или глубокую посуду для приготовления пищи из металла.

"То ни горниць, што в нюм їсти не варят, то ни дівка, што за ню не говорят", – гласит пословица этого края.

Отметим, что аутентичное украинское существительное "горня" с ударением на последний слог на Закарпатье также чаще используется в отношении металлической кружки.

Между тем на остальной территории страны "горня" или "горнятко" имеет другое значение. Это маленький керамический горшочек для запекания, который в западных регионах также иногда используют как название чашки, но тоже керамической.

