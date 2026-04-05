Харків’яни не зрозуміють, що означає це слово: з чого на Закарпатті п’ють каву

Це цікаве слово мало хто чув за межами краю

Українська мова багата і різноманітна за рахунок безлічі діалектів. Поміж найяскравіших — говірки Закарпаття. Цікаво, що навіть жителі сусідніх карпатських сіл можуть називати ті ж самі предмети різними словами. Це зумовлено унікальною історією та розташуванням регіону.

Тому жителям інших областей України буває складно зрозуміти багато виразів. "Телеграф" вирішив розповісти, як на Закарпатті називають кухоль. Це навіть не "філіжанка".

Маловідомою лексемою є "финджа", "фінджа" або "фінча", що означає порцелянову чи глиняну чашку, найчастіше невелику. З таких якраз п’ють каву.

Бабця у Стужиці чи Лікіцарах вам ніколи не скаже "дай мені глечик молока", а лише "кантя", "горниць" чи "фінджя", пише портал "Коліба", посилаючись на статтю Людмили Олійник.

Щодо вищезгаданої "канті" або "канти", то так в цьому унікальному регіоні називають металевий бідон для молока.

"Горниць" — закарпатське діалектне слово, що означає каструлю, горщик або глибокий посуд для приготування їжі з металу.

"То ни горниць, што в нюм їсти не варят, то ни дівка, што за ню не говорят", – каже прислів’я цього краю.

Зазначимо, що автентичний український іменник "горня" з наголосом на останній склад на Закарпатті також частіше використовується щодо металевого кухля.

Тим часом на решті території країни "горня" або "горнятко" має інше значення. Це маленький керамічний горщик для запікання, який у західних регіонах також іноді використовують як назву чашки, але також керамічної.

