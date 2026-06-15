Выгорело почти все. Легендарный рынок Киева мог быть уничтожен Россией (фото, видео)

Предприниматели собственноручно разбирают завалы и оценивают убытки

В результате российской атаки на Киев в ночь на 15 июня вероятнее всего был поврежден легендарный рынок. Речь идет о базаре на Почайной.

Об этом сообщают местные каналы. Они уже обнародовали последствия обстрела.

Как видно на фото, рынок получил немалые разрушения. Пожар охватил павильоны за считанные секунды. Спасатели ликвидировали возгорание несколько часов.

Последствия удара по рынку на Почайной

Последствия удара по рынку на Почайной

Последствия удара по рынку на Почайной

Хотя официально разрушения еще не подтверждали, работавшие на рынке предприниматели уже показали последствия. Так, Елена, основательница компании Украинская фарфоровая посуда, подчеркнула, что рынок почти полностью уничтожен: торговые ряды выгорели. Более-менее уцелели только те, что расположены ближе к железнодорожной платформе "Зенит".

"У меня еще более-менее что-то осталось. Это для меня была не просто работа или увлечение — это стиль жизни. Фарфор, американская бижутерия… я и сама такое очень люблю. Но на рынке все очень плохо, я и не знаю, сколько времени займет, чтобы все восстановить", — говорит на видео женщина.

Для справки

Рынок на Почайной (бывшая "Петровка") в Киеве — это известная торговая площадка возле одноименной станции метро. Один из самых больших книжных рынков в Украине. Здесь было представлено более 170 издательств. На рынке продавали:

Книги – новая и старая литература, учебники, карты, канцелярия.

Вещи и хозяйственные принадлежности – одежда, обувь, трикотаж, хозтовары, военная форма и снаряжение.

"Барахолка". Работала обычно по выходным. Продавали антиквариат, винтажную одежду, виниловые пластинки, ретро-технику, монеты, значки, старую мебель и советские вещи.

Рынок на Почайной до атаки

По состоянию на середину июня 2026 года легендарный рынок частично пострадал и приостанавливал работу ряда павильонов из-за массированных российских обстрелов столицы.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Успенский собор Киево-Печерской Лавры после атаки России.