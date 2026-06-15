Пора забыть о душевых поддонах: новое решение делает ванную комнату более удобной и простой в уходе

С этим вариантом будет больше пространства

Традиционные душевые поддоны могут постепенно исчезнуть из ванных комнат. К концу 2026 года их всё чаще будет заменять итальянская душевая зона, которая является более удобной и практичной.

Речь идет о душе без высокого бортика, интегрированного прямо в пол ванной комнаты. Такая конструкция создает ровную поверхность, благодаря чему пространство выглядит более открытым и современным. По словам специалистов из "okdiario", это решение постепенно вытесняет классические поддоны.

Основные преимущества итальянского душа – простота в использовании и уходе. Отсутствие высоких краев делает его удобным для людей всех возрастов, в частности для детей и пожилых. Также такой формат уменьшает риск поскользнуться или споткнуться.

Душевая зона, встроенная прямо в пол

Еще один плюс – экономия пространства. В небольших ванных комнатах душевая зона без поддона визуально расширяет помещение и делает его светлее. Дополнительно часто используют стеклянные перегородки без массивных рам, что придает легкости интерьеру.

Отдельно эксперты отмечают и простую уборку. Современные покрытия таких душевых зон обычно нескользящие, устойчивы к влаге и легко очищаются, что позволяет тратить меньше времени на уход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что шторки и громоздкие душевые кабины уходят в прошлое, а главным трендом 2026 года становится новый формат ванной комнаты.