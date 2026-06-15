Проводит с сыном особый ритуал в день смерти Фриске: Шепелев откровенно высказался о жене

Возле письменного стола сына — портрет Жанны Фриске

В понедельник, 15 июня, исполнилось 11 лет со дня смерти российской певицы Жанны Фриске. В годовщину ее отхода телеведущий Дмитрий Шепелев, редко комментирующий личную жизнь, опубликовал трогательное обращение и рассказал, как хранит память о жене вместе с их сыном Платоном.

В своем посте Шепелев рассказал, что через годы после трагедии у них с сыном появилась особая традиция. Ежегодно в этот день они покупают цветы и проводят время вместе. По словам телеведущего, он постоянно напоминает Платону, что его мама всегда остается рядом, а качества Жанны продолжают жить в их сыне.

Дмитрий отметил, что с возрастом стал иначе воспринимать потерю и лучше понимать чувства родителей певицы. В то же время, он подчеркнул, что сознательно избегал публичных разговоров о смерти любимой и семейных переживаниях.

Дмитрий Шепелев о Жанне Фриске. Фото: инстаграмм Шепелева

Ведущий отметил, что для него память о Жанне не ограничивается одной датой в календаре. Он убежден, что присутствие певицы ощущается ежедневно, а наибольшее упоминание о ней — сын Платон, в котором он замечает подобные улыбки, жесты и даже манеру молчать.

Дмитрий Шепелев о Жанне Фриске. Фото: инстаграмм Шепелева

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 40 лет. У певицы остался сын Платон, которого она родила в отношениях с Дмитрием Шепелевым. После смерти артистки мальчик воспитывает отец.

Платон Шепелев со сводной сестрой Ладой. Фото: росСМИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит квартира Жанны Фриске в центре Москвы спустя 11 лет после ее смерти. Жилье певицы почти не изменилось.