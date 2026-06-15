Мгновенная карма на ЧМ-2026: фанат поплатился за жест Роналдо (фото)

На ЧМ-2002 подобное сочли за шутку

На чемпионате мира по футболу-2026 произошел расистский скандал. Мексиканский болельщик показывал жест "раскосые глаза" (оттягивание уголков глаз пальцами к вискам) кореянке, которая сидела на трибунах.

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Инцидент произошел в матче Южная Корея — Чехия (2:1) и не остался незамеченным. Об этом сообщает nypost.

По информации источника, президент Колледжа топографических и геодезических инженеров Халиско Улисес Бернал показывал расистский жест на камеру Юн Су-джин, популярному южнокорейскому блогеру. Девушка снимала себя на видео, а мексиканский чиновник попал в кадр.

There is no way, this damn tacky jerk is the president of the surveyors' association?pic.twitter.com/AkXzv9YOjH — Redback (@chamugah) June 14, 2026

Халиско Улисес Бернал показал расистский жест Юн Су-джин/Фото: screenshot

В Мексике сообщили, что Бернал был отстранен от должности. Это произошло после заседания Комитета чести и справедливости правительственной отраслевой ассоциации, которая занимается подготовкой и лицензированием инженеров.

Отметим, 24 года назад легенда футбола бразилец Роналду по прибытию в Японию сделал жест "раскосые глаза" прямо в аэропорту. К слову, Бразилия выиграла тот Мундиаль.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.