Крали обувь и не только. Дикие животные удивили украинцев на пляже (видео)

Их видят у водоема не впервые

На одном из местных пляжей к украинцам пришли неожиданные гости. Дикие животные не только купались в водоеме, но даже пытались утащить обувь людей.

Об этом свидетельствует опубликованное в сети видео. Заметим, что где именно произошло событие, неизвестно, однако недавно похожую картину видели на Запорожье возле Хортицы.

Как видно на видео, дикими животными оказались кабанчики. Они были довольно дружелюбные, сначала играли в воде, а потом подходили к людям. Животные скорее всего искали пищу.

На одном из кадров даже видно, как кабанчик пытался утащить у украинца кроссовок. Однако далеко "вор" не убежал. Отметим, что хотя животные и дружелюбные, они все равно дикие. Поэтому трогать их нельзя, особенно когда речь идет о детенышах, ведь рядом может быть самка.

Для справки

Дикие кабаны или вепри — это привычные представители фауны в Украине, в том числе и на Хортице. Обычно они обитают преимущественно в плавнях, приплавневых лугах и в густых лесах южной части острова. Здесь животные находят достаточно пищи (желуди, корни, насекомые) и укрытия. В Украине популяция диких кабанов насчитывает около 45 тысяч особей.

Дикие кабаны

Известно, что взрослый вепрь может достигать до 2 м длиной и весить до 350 кг. Животные имеют толстую щетину и постоянно растущие клыки. Интересно, что дикие кабаны — преимущественно ночные животные, проводящие день в зарослях, а ночью выходят на поиски пищи. Массовый опорос происходит в апреле, обычно рождается 5-6 полосатых поросят.

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