Города изменятся навсегда: швейцарцы создали "кирпич", охлаждающий воздух без кондиционеров
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Новое изобретение может помочь городам бороться с аномальной жарой.
В последние годы волны экстремальной жары в Европе становятся все интенсивнее. В больших городах ситуацию дополнительно усугубляет так называемый эффект городского острова тепла: асфальт, бетон и транспорт накапливают тепло, из-за чего температура может быть заметно выше, чем в пригородах.
Швейцарские ученые представили необычную разработку под названием Blocº — модульную конструкцию из терракоты, напечатанную на 3D-принтере. Система способна охлаждать воздух на 9 градусов без кондиционеров, используя только воду и солнечную энергию, сообщает okdiario.
Изобретение предназначено для установки в местах, наиболее нагреваемых солнцем. Речь идет об автобусных остановках, пешеходных зонах, школьных дворах и городских площадях, где летом часто находится много людей.
Принцип работы системы напоминает традиционный глиняный кувшин, который издавна использовался для охлаждения воды. Терракота хорошо удерживает влагу, а когда через конструкцию проходит горячий воздух, вода начинает испаряться и уносит часть тепла из окружающей среды. Благодаря этому появляется холодный воздушный поток.
Каждый модуль также оборудован небольшими вентиляторами, работающими от солнечных панелей. Они улучшают циркуляцию воздуха внутри конструкции и помогают более эффективно распространять прохладу.
В настоящее время Blocº находится в стадии испытаний. Разработчики тестируют систему в разных городах Швейцарии, чтобы оценить ее эффективность в условиях сильной жары и определить перспективы массового внедрения.
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