Города изменятся навсегда: швейцарцы создали "кирпич", охлаждающий воздух без кондиционеров

Новое изобретение может помочь городам бороться с аномальной жарой.

В последние годы волны экстремальной жары в Европе становятся все интенсивнее. В больших городах ситуацию дополнительно усугубляет так называемый эффект городского острова тепла: асфальт, бетон и транспорт накапливают тепло, из-за чего температура может быть заметно выше, чем в пригородах.

Швейцарские ученые представили необычную разработку под названием Blocº — модульную конструкцию из терракоты, напечатанную на 3D-принтере. Система способна охлаждать воздух на 9 градусов без кондиционеров, используя только воду и солнечную энергию, сообщает okdiario.

Изобретение предназначено для установки в местах, наиболее нагреваемых солнцем. Речь идет об автобусных остановках, пешеходных зонах, школьных дворах и городских площадях, где летом часто находится много людей.

Блоки улучшают циркуляцию воздуха внутри конструкции

Принцип работы системы напоминает традиционный глиняный кувшин, который издавна использовался для охлаждения воды. Терракота хорошо удерживает влагу, а когда через конструкцию проходит горячий воздух, вода начинает испаряться и уносит часть тепла из окружающей среды. Благодаря этому появляется холодный воздушный поток.

Каждый модуль также оборудован небольшими вентиляторами, работающими от солнечных панелей. Они улучшают циркуляцию воздуха внутри конструкции и помогают более эффективно распространять прохладу.

В настоящее время Blocº находится в стадии испытаний. Разработчики тестируют систему в разных городах Швейцарии, чтобы оценить ее эффективность в условиях сильной жары и определить перспективы массового внедрения.

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