"Дайте здачу" или "поверніть решту": как вежливо и грамотно обратиться к кассиру "АТБ" на украинском

Иногда даже кассиры ошибаются, но разрешить ситуацию можно спокойно и без конфликтов.

Представьте ситуацию: вы стоите на кассе в "АТБ", сдаете покупки в пакет и вдруг замечаете, что цифры в чеке не сходятся. Кажется, кассир ошибся при расчете. Сзади уже собирается очередь, а в голове возникает только один вопрос: как сказать об этом вежливо и правильно на украинском?

Чаще в таких случаях покупатели говорят: "Ви неправильно дали мені здачу". Однако языковеды в "Словаре украинского языка" отмечают: когда речь идет о деньгах, которые возвращают покупателю после оплаты, правильно употреблять слово "решта".

Слово "здача" в украинском языке имеет другие значения. Например, можно "дать здачу" обидчику или говорить о "здаче" экзамена, документов или объекта в эксплуатацию. А вот деньги, которые вы получаете обратно от кассира, это именно решта.

Если вы заметили ошибку, не следует начинать разговор с претензий. Спокойный тон и вежливость обычно помогают решить проблему через несколько секунд.

Можно сказать так:

— "Перепрошую, мені здається, тут якась помилка. Перерахуйте, будь ласка, решту ще раз".

— "Вибачте, перевірте, будь ласка, решту. Здається, ви не додали кілька гривень".

— "Перепрошую, подивіться, будь ласка, чек. Мені здається, решта порахована трохи неточно. Давайте перевіримо разом?".

Такие простые фразы помогут избежать конфликта, сохранить хорошее настроение и продемонстрировать знание украинского языка. Ведь даже в обычном походе в магазин можно ненавязчиво совершенствовать собственную речь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно здороваться на украинском, и почему "добрий день" — это ошибка.