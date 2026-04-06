Як вигідніше купувати яйця до Великодня: у паку чи поштучно

Підходити до покупки яєць перед святом потрібно раціонально

Напередодні Великодня українці купують харчові продукти, насамперед це яйця. У кожній оселі їх традиційно фарбують, також вони будуть потрібні для випікання пасок та приготування салатів для святкового столу.

"Телеграф" розбирався як вигідніше купити цей товар, поштучно чи в паках, а також у якій кількості.

Пак вигідніший за ціною, але не завжди зручний. Порівняємо: десяток "Ясенсвіт" С1 у середньому коштує 87,23 гривні, тобто одне яйце — близько 8,72 гривні. Пак на 18 штук коштує 151,50 гривні – виходить 8,42 гривні за штуку. Пак на 30 штук у Metro – 255 гривень, тобто 8,50 гривні за яйце. Економія є, але невелика.

Для випікання пасок та фарбування цілком підходять яйця категорії С1 або навіть С2 – смак від розміру не залежить, зате гаманець скаже спасибі.

Якщо плануєте великий стіл і точно витратите всі яйця – беріть пакет на 18 чи 30 штук. Якщо ж сім’я невелика і багато гостей не планується – краще десяток, щоб нічого не пропало.

Ціни на яйця різних мереж супермаркетів

Купувати наперед у великій кількості – не найкраща ідея. По-перше, яйця продукт з терміном придатності та зберігати їх тижнями без холодильника або при нестабільному світлі ризиковано.

По-друге, після Великодня ціна традиційно знижується. Тому купити лоток-другий за тиждень до свята розумно, але запасатися на місяць заздалегідь немає сенсу.

Фабричні яйця можна придбати приблизно за тиждень до Великодня без втрати якості, а домашні слід купувати не раніше, ніж за три дні до приготування.

