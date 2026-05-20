Реки с фекалий и кучи мусора. Во что оккупация превратила промышленный город Донбасса (видео)

Здесь проживает более 300 тысяч человек

Российская оккупация уничтожила многие украинские города, среди которых и Макеевка. В сети показали свежие кадры из населённого пункта.

На опубликованных в Тик Ток видео видно, что город буквально превратился в огромную свалку и развалину. Куда ни глянь, а в частности парки, остановки и даже улицы — все в мусоре.

Как утверждают местные, в некоторых районах нет дворников 2-3 года. За это время прилегающая территория превратилась в большую свалку, и с каждым днем становится все хуже. Даже мусор из баков вывозят коммунальные службы достаточно редко, что способствует упадку жилых массивов.

Добавляет масла в огонь и ситуация с постоянно прорывающейся канализацией. Многие улицы — это буквально болота из грязи и фекалий. Уже сейчас стоит невыносимая вонь, а что будет в жару летом даже трудно представить.

Большинство подвалов многоэтажек буквально тонут в канализации, ведь старые трубы не то, что не чинят, за ними даже не ухаживают. Макеевка оккупирована с 2014 года, и за это время ситуация в городе превратилась в катастрофу. При этом местная власть почти никак не реагирует и ничего не делает, ведь есть не только дефицит рабочей силы, но и самих материалов.

К слову, из-за постоянных порывов в Макеевке регулярно нет воды в тех или иных районах. Ремонты занимают много времени и в большинстве своем нерезультативные, ведь старые трубы прорывает снова и снова.

Для справки

Макеевка — город в Донецкой области, который был оккупирован в 2014 году. По состоянию на 2020 год там проживало 341 362 человек. Площадь Макеевки составляет 426 км. До оккупации на Макеевку приходилось до 6% промышленного производства всей Донецкой области. Основными были угледобывающая и металлургическая отрасли, хотя в Макеевке функционировали производства машиностроительной, пищевой, легкой промышленности.

