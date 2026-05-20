Реки с фекалий и кучи мусора. Во что оккупация превратила промышленный город Донбасса (видео)

Татьяна Крутякова
Макеевка
Макеевка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Здесь проживает более 300 тысяч человек

Российская оккупация уничтожила многие украинские города, среди которых и Макеевка. В сети показали свежие кадры из населённого пункта.

На опубликованных в Тик Ток видео видно, что город буквально превратился в огромную свалку и развалину. Куда ни глянь, а в частности парки, остановки и даже улицы — все в мусоре.

Как утверждают местные, в некоторых районах нет дворников 2-3 года. За это время прилегающая территория превратилась в большую свалку, и с каждым днем становится все хуже. Даже мусор из баков вывозят коммунальные службы достаточно редко, что способствует упадку жилых массивов.

Добавляет масла в огонь и ситуация с постоянно прорывающейся канализацией. Многие улицы — это буквально болота из грязи и фекалий. Уже сейчас стоит невыносимая вонь, а что будет в жару летом даже трудно представить.

Большинство подвалов многоэтажек буквально тонут в канализации, ведь старые трубы не то, что не чинят, за ними даже не ухаживают. Макеевка оккупирована с 2014 года, и за это время ситуация в городе превратилась в катастрофу. При этом местная власть почти никак не реагирует и ничего не делает, ведь есть не только дефицит рабочей силы, но и самих материалов.

К слову, из-за постоянных порывов в Макеевке регулярно нет воды в тех или иных районах. Ремонты занимают много времени и в большинстве своем нерезультативные, ведь старые трубы прорывает снова и снова.

Для справки

Макеевка — город в Донецкой области, который был оккупирован в 2014 году. По состоянию на 2020 год там проживало 341 362 человек. Площадь Макеевки составляет 426 км. До оккупации на Макеевку приходилось до 6% промышленного производства всей Донецкой области. Основными были угледобывающая и металлургическая отрасли, хотя в Макеевке функционировали производства машиностроительной, пищевой, легкой промышленности.

Макеевка на карте

