Укр

Заморозки могут задержаться почти на неделю: когда Львову готовиться к непогоде

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Львовянам рано прятать теплые вещи
Львовянам рано прятать теплые вещи. Фото Коллаж "Телеграфа"

Синоптики прогнозируют мало теплых дней до 12 апреля

Во Львове эта неделя станет холодной и мокрой. По прогнозам, непогода особенно проявится в ближайшие дни, когда ночные показатели будут приближаться к 0…-1 градусу.

Заморозки могут продержаться в течение 5 дней, по данным "Погода.Мета". А самые низкие показатели предполагаются в четверг, 9 апреля.

В понедельник, 6 апреля, в городе ожидается облачная погода с температурой около +12 градусов днем и +4 ночью. Вероятность осадков составляет около 40%, а ветер будет свежим. Уже во вторник, 7 апреля, температура снизится до +8 днем и +2 ночью, хотя осадки станут менее вероятными.

Наиболее ощутимое похолодание придет в среду, 8 апреля. Температура днем опустится до +3 градусов, а ночью до 0. Ожидаются дожди. В четверг, 9 апреля, синоптическая ситуация станет еще прохладнее: днем будет только около +1 градуса, а ночью возможны заморозки до 0. Осадки сохранятся.

В пятницу, 10 апреля, температура немного повысится — до +7 днем, однако в ночное время возможно понижение до -1 градуса. Заморозки могут повлиять на ранние растения и садовые культуры.

В выходные погода несколько стабилизируется. В субботу, 11 апреля, ожидается до +9 градусов днем и около 0 ночью, с меньшей вероятностью осадков и частичными прояснениями. В воскресенье, 12 апреля, температура останется на уровне +9 градусов днем, а осадки маловероятны.

Какой будет погода во Львове до 12 апреля 2026
Когда пройдут дожди во Львове на этой неделе. Фото: "Погода.Мета"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода во Львове на Пасху. В начале недели будет прохладно и влажно, а температура будет постепенно снижаться. В понедельник, 6 апреля, ожидается +6…+12 °C, а уже в пятницу ночью возможны морозы до -1 °C. В выходные погода почти не изменится: в субботу будет около +7 °C с ночными заморозками, а в воскресенье — +1…+9 °C.

Теги:
