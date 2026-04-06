Заморозки могут задержаться почти на неделю: когда Львову готовиться к непогоде

Синоптики прогнозируют мало теплых дней до 12 апреля

Во Львове эта неделя станет холодной и мокрой. По прогнозам, непогода особенно проявится в ближайшие дни, когда ночные показатели будут приближаться к 0…-1 градусу.

Заморозки могут продержаться в течение 5 дней, по данным "Погода.Мета". А самые низкие показатели предполагаются в четверг, 9 апреля.

В понедельник, 6 апреля, в городе ожидается облачная погода с температурой около +12 градусов днем и +4 ночью. Вероятность осадков составляет около 40%, а ветер будет свежим. Уже во вторник, 7 апреля, температура снизится до +8 днем и +2 ночью, хотя осадки станут менее вероятными.

Наиболее ощутимое похолодание придет в среду, 8 апреля. Температура днем опустится до +3 градусов, а ночью до 0. Ожидаются дожди. В четверг, 9 апреля, синоптическая ситуация станет еще прохладнее: днем будет только около +1 градуса, а ночью возможны заморозки до 0. Осадки сохранятся.

В пятницу, 10 апреля, температура немного повысится — до +7 днем, однако в ночное время возможно понижение до -1 градуса. Заморозки могут повлиять на ранние растения и садовые культуры.

В выходные погода несколько стабилизируется. В субботу, 11 апреля, ожидается до +9 градусов днем и около 0 ночью, с меньшей вероятностью осадков и частичными прояснениями. В воскресенье, 12 апреля, температура останется на уровне +9 градусов днем, а осадки маловероятны.

Когда пройдут дожди во Львове на этой неделе.

