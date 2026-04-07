Сколько зарабатывает уборщица в Польше и насколько эта сумма отличается от зарплаты в Украине

Рекламодатель не просит знания иностранного языка и опыта

Зарплата уборщика в Польше существенно превышает оплату труда на такой же должности в Украине.

В Варшаве предлагают работу горничной в отеле с оплатой от 5000 злотых нетто (уже с вычетом налогов) в месяц, что составляет примерно 60 тысяч гривен. Такие данные приводятся в объявлениях сайта "Jooble". Работа подразумевает уборку номеров и мест общего пользования в отеле.

Согласно условиям, работники работают по графику с 8:00 до 16:00, пять или шесть дней в неделю. Если задачи выполняются быстрее и без замечаний, работник может завершать смену и иметь свободное время. В вакансии отмечается, что специальная подготовка не требуется, а также не обязательно знание польского языка или опыт работы.

Зарплата уборщицы в Варшаве.

В Украине уровень оплаты труда уборщиков значительно ниже. Журналисты "Телеграфа" проанализировали объявление на сайте "Robota.ua" и привели пример компании "Cleanчиствуд" в Киеве. В этой фирме предлагают зарплату от 25 до 40 тысяч гривен в месяц.

В объявлении указано, что график работы может быть гибким, но точные часы не уточняются.

Сколько платят уборщику в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывают кассиры в Польше и как отличается зарплата на кассе в "АТБ".