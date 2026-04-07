Работодатели охотятся за рожденными в 70-х: чем именно ценны такие сотрудники

Это поколение, по сути, выросло самостоятельно

Работодатели всё чаще ценят сотрудников, родившихся в 70-х годах, называя их одними из самых надёжных и стойких. Причина этого — не только опыт, но и особые качества, сформированные их поколением.

Исследование, опубликованное на "Medium" автором Джорджем Дж. Зиогасом, объясняет, почему работники, выросшие в 1970-х годах, сегодня снова становятся востребованными на рынке труда.

Речь идет о поколении так называемых "детей с ключом на шее" — людей, которые с детства привыкли к самостоятельности, ведь после школы часто оставались без присмотра взрослых. Это сформировало у них привычку полагаться, прежде всего, на себя, быстро принимать решения и не ждать четких инструкций.

Автор также подчеркивает их устойчивость к стрессу : детство в условиях большей свободы и меньшей опеки научило их воспринимать трудности как опыт, а не как кризис. Такое "аналоговое" поколение привыкло самостоятельно искать информацию — в библиотеках, через телефонные звонки или личные контакты, что развило у них аналитическое мышление.

Люди идут по улице. Фото: WWD

Еще одна сильная сторона – социальные навыки, сформированные через живое общение без цифровых посредников. Это помогло им лучше читать эмоции, договариваться и разрешать конфликты в реальной жизни.

В результате поколение 70-х отличается сочетанием прагматизма, адаптивности и здорового скептицизма, что делает таких работников особенно ценными в современных компаниях.

