Никаких "Игорек": эти формы имени Игорь удивят даже носителей украинского языка

Марина Бондаренко
Подборка мягких форм мужского имени.

Некоторые из этих вариантов редко употребляются

Имя Игорь хорошо знакомо многим украинцам, однако далеко не все знают, сколько кротких и разговорных форм оно имеет в украинском языке. Часть из них сегодня почти не используется, хотя они звучат довольно необычно и интересно.

"Телеграф" со ссылкой на языкового наставника Адама Диденко объясняет, как правильно и красиво обращаться к Игорю на украинском. Есть шесть вариантов.

Можно использовать:

  • Игорчик;
  • Игорюсык;
  • Игоряша;
  • Игоруша;
  • Игоша;
  • Игошенька.

Что означает это имя

Имя Игорь имеет древнее скандинавское происхождение и до сих пор остается популярным в Украине. Оно происходит от имени Ingvarr и переводится как "воин", "защитник" или "оберегаемый богом Инг". У древних скандинавов Инг считался богом плодородия и благополучия.

Имя Игорь традиционно ассоциируют с активным, упорным и коммуникабельным мужчиной. Считается, что владельцы этого имени часто носят сильный характер, легко находят общий язык с людьми и стремятся достигать поставленных целей.

