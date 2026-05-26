Никаких "Игорек": эти формы имени Игорь удивят даже носителей украинского языка

Некоторые из этих вариантов редко употребляются

Имя Игорь хорошо знакомо многим украинцам, однако далеко не все знают, сколько кротких и разговорных форм оно имеет в украинском языке. Часть из них сегодня почти не используется, хотя они звучат довольно необычно и интересно.

"Телеграф" со ссылкой на языкового наставника Адама Диденко объясняет, как правильно и красиво обращаться к Игорю на украинском. Есть шесть вариантов.

Можно использовать:

Игорчик;

Игорюсык;

Игоряша;

Игоруша;

Игоша;

Игошенька.

Что означает это имя

Имя Игорь имеет древнее скандинавское происхождение и до сих пор остается популярным в Украине. Оно происходит от имени Ingvarr и переводится как "воин", "защитник" или "оберегаемый богом Инг". У древних скандинавов Инг считался богом плодородия и благополучия.

Имя Игорь традиционно ассоциируют с активным, упорным и коммуникабельным мужчиной. Считается, что владельцы этого имени часто носят сильный характер, легко находят общий язык с людьми и стремятся достигать поставленных целей.

