Никаких "Игорек": эти формы имени Игорь удивят даже носителей украинского языка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые из этих вариантов редко употребляются
Имя Игорь хорошо знакомо многим украинцам, однако далеко не все знают, сколько кротких и разговорных форм оно имеет в украинском языке. Часть из них сегодня почти не используется, хотя они звучат довольно необычно и интересно.
"Телеграф" со ссылкой на языкового наставника Адама Диденко объясняет, как правильно и красиво обращаться к Игорю на украинском. Есть шесть вариантов.
Можно использовать:
- Игорчик;
- Игорюсык;
- Игоряша;
- Игоруша;
- Игоша;
- Игошенька.
Что означает это имя
Имя Игорь имеет древнее скандинавское происхождение и до сих пор остается популярным в Украине. Оно происходит от имени Ingvarr и переводится как "воин", "защитник" или "оберегаемый богом Инг". У древних скандинавов Инг считался богом плодородия и благополучия.
Имя Игорь традиционно ассоциируют с активным, упорным и коммуникабельным мужчиной. Считается, что владельцы этого имени часто носят сильный характер, легко находят общий язык с людьми и стремятся достигать поставленных целей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно ласково обращаться к Полине на украинском.