Раскупают как горячие пирожки: названы самые желанные авто с пробегом в Украине

Эти автомобили ценят за простоту и ремонтопригодность

Определится с выбором марки подержанного автомобиля может помочь мнение тысяч автомобилистов. На протяжении нескольких лет на украинском рынке водители выбирают одну из марок, и, по словам автоэкспертов, не безосновательно.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на аналитика Остапа Новицкого. Он отмечает, что абсолютным лидером с двухкратным отрывом от ближайшего конкурента на вторичном рынке Украины остается Volkswagen.

"Причина популярности Volkswagen — репутация "простого и ремонтопригодного" автомобиля, сформировавшаяся еще в 1990-х годах", — говорится в материале Delo.

Топ-5 подержанных авто, по данным аналитика, в 2026 году выглядит следующим образом:

Volkswagen Renault Audi BMW Skoda

"Похожую нишу занимает Skoda — за те же деньги покупатель часто получает более оснащенный автомобиль без потери качества. В то же время, Renault удерживает позиции благодаря экономным дизельным моделям с мотором 1,5 литра, которые даже при высоких ценах на топливо остаются дешевыми в эксплуатации", — отмечается в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone.