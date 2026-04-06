Цена дизеля пробила потолок. На сколько подорожало горючее и какие прогнозы экспертов

В начале года дизельное топливо стоило более 55 грн

В понедельник, 6 апреля, в Украине цена дизеля достигла 95 грн за литр. За выходные подскочила стоимость и бензина, что уже прогнозировали эксперты на фоне войны на Ближнем Востоке.

Как сообщают местные каналы, утром 6 апреля АЗС обновили цены, где стоимость дизеля достигла 90-95 грн, а бензина А-95 — 73,40-79,90 грн/л.

При этом стабильным остался только газ – 48,98 грн/л. Выходит, что цена горючего за три дня взлетела минимум на две гривны.

Цены на дизель и бензин 06.04

Отметим, что, по данным Минфина, в пятницу, 3 апреля, средняя цена дизеля в Украине составляла 87,6 грн/литр. Бензин стоил:

А-95 премиум — 75,03;

А-95 — 71,8;

Газ — 47,97.

Цены на горючее 03.04. Данные: Минфин

В целом с начала 2026 года по апрель текущего года стоимость дизеля выросла от 55 грн за литры до 95 грн за литр. То есть подорожание составило более 40 грн.

Динамика цен на топливо в 2026 году. Данные: Минфин

Что прогнозируют эксперты

Как отметил "Телеграфу" экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, действительно положительных прогнозов по дизелю и бензину нет. Ведь горючее будет дорожать и дальше.

"Если анализировать прогнозы Лоренса "Ларри" Финка (председатель и генеральный директор BlackRock, американской многонациональной корпорации по управлению инвестициями — ред.), то цена на нефть будет либо 40 долларов за баррель, либо более 150 долларов. То есть среднее значение не предусматривается. Все будет зависеть от того, как быстро урегулируется ситуация на Ближнем Востоке", – говорит Косянчук.

Похожее мнение высказал и аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко. По его словам, в Украине нет рычагов влияния на цены на рынке горючего, даже внутри страны. Более того, та стоимость, которую все видят сейчас, это не актуальная цена, ведь горючее преодолевает большой путь к АЗС.

"Я просто говорю о больших объемах, которые заходят за границей, и цена на эти объемы формируется из расчета там пять котировочных дней после того, как груз либо начал отлив от там причала за границей, либо причалил к зоне разгрузки. Какая цена будет за эти пять дней, вот и есть основные риски прогнозирования. Никто не знает, какая она будет", – объясняет аналитик.

