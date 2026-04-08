"Такие большие существуют?" Украинец поймал рыбу, которая может исчезнуть из водоемов (фото, видео)

Елена Руденко
Автор
Рыбак похвастался добычей Новость обновлена 08 апреля 2026, 12:23
Рыбак похвастался добычей.

Он рыбачил на спиннинг

Украинец поймал огромного жереха. Эта рыба принадлежит к исчезающим в Украине видам.

Своим уловом украинец похвастался в группе fish_hunt в соцсети Threads. Он не уточнил, где была поймана рыба, отметил лишь, что рыбачил на спиннинг.

В Украине поймали большого жереха
Рыбак с добычей
Жереха поймали на спиннинг
Рыба попалась на спиннинг

В комментариях удивляются, что в Украине существуют столь крупные экземпляры. "Мой шок в шоке, что такие крупные рыбы вообще существуют в Украине", — пишет одна из комментаторов.

Почему жерех может исчезнуть в Украине

Как рассказала "Телеграфу" ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь из-за изменения климата и нарушения гидрологического режима исчезают привычные для Украины представители водного мира, среди них и жерех.

Более всего страдают виды, требующие быстрого течения и высокого содержания кислорода в воде. В равнинной части Украины самая плохая ситуация с рыбами-реофилами — видами, обитающими только в водах с быстрым течением. Именно к ним относится жерех (белизна), а также елец и подуст.

Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высоком содержании растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще в более или менее нормальном состоянии, например, голавль, — объяснила Юлия Куцоконь.

Жерех (белье обычное, Aspius aspius) это быстрый и сильный хищник из семейства карповых (Cyprinidae). Он обитает в пресных водоемах Европы. Имеет серебристое тело длиной до 120 см. Может достигать веса до 12 кг. Это осторожная рыба, охотящаяся на поверхности, оглушая добычу ударами хвоста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре появилась "забытая" рыба. Украинцы говорят, что давно не видели таких экземпляров на рыбалке и связывают их появление с улучшением качества воды в реке.

