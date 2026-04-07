Рыбаки в замешательстве. В Днепре появилась "забытая" рыба (фото)

Этот вид рыб чаще встречается в чистой, а также достаточно насыщенной кислородом воде

В акватории Днепра выловили ерша — небольшую пресноводную рыбу из семейства окуневых. Украинцы говорят, что давно не встречали таких экземпляров на рыбалке и связывают их появление с улучшением качества воды в реке.

Соответствующее фото было опубликовано в социальной сети Threads. Автор поста поделился кадром своего улова, а в комментариях рассказали об особенностях этой рыбы.

Обыкновенный ёрш обитает в Днепре и его притоках. Отличается от других тем, что у него передний (колючий) и задний спинные плавники слиты в один, на голове имеются большие и заметные полости чувствительных органов боковой линии, зубы на челюстях щетинковидные. В роду известны четыре вида: ерш обыкновенный, ёрш дунайский, ёрш полосатый и носарь (или бирючок).

Ёрш в Днепре. Фото: Threads

В комментариях под постом пользователи делятся своими фото улова ерша и рассказывают об этой рыбе:

"Не очень полезная рыбка. Убивает мальков, маленьких рачков и икру"

"Когда-то зимой ловили их имного и сушили"

"Ёрш. Когда-то в Ворскле их было много. Где-то до 1988 года"

Ёрш

Самый распространённый — обыкновенный ёрш — не является редкостью и широко встречается в водоёмах Европы. Во второй половине двадцатого столетия ёрш появился в нескольких водоёмах Европы за пределами своего природного ареала — озере Лох-Ломонд в Шотландии, в озерах Италии, озере Мидеван (Норвегия), в Камарге (дельта Роны, средиземноморское побережье Франции).

Считается, что распространению способствовало построение каналов и широкое использование ерша как наживки в спортивной ловле щуки.

Ерш питается донными беспозвоночными (личинки насекомых, черви, мелкие рачки). Может поедать икру и мальков других рыб. Однако специально на них не охотится.

Ёрш. Фото: Википедия

Ёрш — очень неприхотливый, обычно стайный вид, и он очень хорошо чувствует себя в широком спектре условий окружающей среды. Его можно найти как в пресных, так и в солоноватых водоёмах, в системах озёрного и проточного типа; на уровне моря и в горных водоёмах.

Несмотря на такой широкий спектр приемлемых условий, можно выделить основные черты мест обитания этого вида. Для ерша идеальны тихие водоёмы с мягким дном, не укрытым растительностью. Мягкодонные участки более привлекательны для ерша, поскольку подавляющее большинство объектов его питания водится именно в таких местах, а также потому, что такие участки обычно находятся в относительно глубоких и затенённых частях водоёма — так как все виды рода ёрш имеют физиологические адаптации к жизни в условиях малого количества света.

