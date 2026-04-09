Могут ограбить или придется ломать: чего нельзя делать с дверным замком

Для защиты квартиры эксперты советуют использовать качественные замки, сигнализацию, камеры наблюдения и датчики движения

Многие оставляют ключ в замке входной двери с внутренней стороны на ночь, чтобы дополнительно обезопасить свое жилье от взлома. Однако этот лайфхак не только не поможет, но еще и может создать новые риски.

По задумке, ключ в двери должен создать дополнительное препятствие для воров и не дать им возможность открыть замок отмычкой. Но на деле современные методы взлома позволяют злоумышленникам обходить подобные барьеры, пишет Blikk.

Более того, в некоторых замках наличие ключа внутри даже облегчает доступ — к примеру, при использовании специальных инструментов или же техник манипуляции цилиндром. Также существует техника "бампинга" — она предполагает использование специального ключа и резкого движения, которое временно выравнивает механизм замка.

Помимо абсолютной бесполезности этого лайфхака, как от взлома квартиры, он еще несет и опасность. Если в экстренных ситуациях потребуется срочно покинуть квартиру — при пожаре или утечке газа — ключ с внутренней стороны может затруднить открытие двери и задержать помощь.

Или же такой способ сработает против самого хозяина квартиры, если дверь захлопнется, когда тот будет снаружи. Тогда что ключ сделает то, что и должен – заблокирует замок в закрытом положении. В таком случае придется обращаться к мастерам, а это дополнительные затраты и время.

Ключ в замке входной двери.

Эксперты советуют использовать более эффективные способы: качественные замки, сигнализация, камеры наблюдения и датчики движения. Также рекомендуется хранить запасной ключ в надежном месте.

