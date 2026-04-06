Есть важные нюансы: в ТикТок поделились лайфхаками, как хранить зимнюю резину на балконе

Нарушение условий хранения может привести к преждевременному повреждению покрышек

Уже скоро всем водителям в Украине придется менять на своем автомобиле зимнюю резину на летнюю. И для некоторых возникнет дилемма: куда ее девать на следующие полгода, если собственного гаража нет, цены на шинные "гостиницы" бьют рекорды, а среди доступных помещений есть только балкон.

Чтобы шины сохранились до следующего зимнего сезона в хорошем состоянии нужно знать несколько нюансов. Об этом рассказывает пользователь соцсети TikTok.

По его словам, нарушение условий хранения может привести к растрескиванию, деформации и повреждению шин. Поэтому важно помнить о защите от солнца, температуре и положении, в котором будет храниться резина.

Можно ли хранить шины на балконе

Обычный житель города, не имеющий гаража или даже амбара, может хранить шины на балконе. Однако важно знать, как избежать проблем, ведь резина сильно испортится, если проведет на открытом воздухе больше месяца. Ей навредят влага и ультрафиолетовое излучение, меняющее структуру резины, и шины потеряют эластичность и целостность. Однако если защитить резину от этих факторов, она сможет пролежать на балконе до шести месяцев. Периодически шины нужно прокручивать, чтобы избежать деформирования.

Подготовка

Прежде чем поместить шины балкон, их следует тщательно осмотреть – нет ли повреждений и признаков преждевременного износа. После этого резину нужно тщательно промыть водой, удалить из протектора камни и мусор и хорошо высушить, чтобы предотвратить образование плесени. Снимая в первый раз колеса, можно поставить на них маркировку, чтобы осенью вернуть их на те же места и не спутать правое колесо с левым или переднее с задним.

Как хранить шины на балконе

Шины хранят в зависимости от того, с дисками они или без. Если диски оставлять, то можно сложить колеса одно на другое. Можно их и подвесить, но на определенном расстоянии.

Если шины будут храниться без дисков, то размещать их необходимо в вертикальном положении. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя хранить шины без дисков в горизонтальном или подвешенном положении, поскольку резина под своим весом может сильно деформироваться.

