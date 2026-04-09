Заберут ли права у пожилых водителей? Вся правда о возрастных ограничениях в 2026 году

За вождение без удостоверения можно получить немалый штраф

В Украине для водителей определенных категорий действуют возрастные ограничения. Они касаются преимущественно молодежи.

Ведь согласно законопроекту №8082 о внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении", водители старше 65 лет должны ежегодно подтверждать свою способность садиться за руль. Однако по состоянию на 2026 год проект не принят, впрочем, некоторые ограничения в Украине сохраняются.

Так, водители мопедов и мотоциклов могут получить права с 16 лет, для легковых авто и грузовиков – с 18 лет, для машин с прицепом и автопоездов – с 19 лет, а для автобусов – с 21 года. Получить водительское удостоверение можно, сдав теоретический и практический экзамены в сервисных центрах МВД.

Возрастные ограничения для водителей в Украине

Человек, не достигший указанного возраста, не имеет права управлять транспортным средством. За это нарушение могут быть оштрафованы. В частности:

водителю от 16 лет грозит 3400 гривен штрафа за вождение без документов.

за подростка несут ответственность родители, то есть они получат штраф.

Ответственность за вождение без прав:

Забыли удостоверение дома (имеете права, но не предъявили): штраф 425 грн.

(имеете права, но не предъявили): штраф Никогда не получали права или водите автомобиль не той категории: штраф 3 400 грн.

или водите автомобиль не той категории: штраф Водите после лишения прав судом: штраф 20400 грн.

судом: штраф Повторное нарушение в течение года: штраф 40 800 грн с лишением права на 5–7 лет.

Отметим, что пока ограничений по пенсионному возрасту в Украине нет. Но в 2024 году регистрировали законопроект, который должен был их создать. В документе отмечалось, что по достижении 65 лет водители должны регулярно подтверждать пригодность к вождению транспортом. Речь шла о регулярном медицинском осмотре каждые 5 лет и обновлении прав. Также сюда должны были включить и тесты на когнитивные способности — оперативную память, скорость реакции и концентрацию внимания.

Для водителей от 70 лет предлагалось сократить максимальный срок действия удостоверения до двух лет. Лица старше 75 лет должны были проходить медицинский осмотр ежегодно и регулярно обновлять водительские документы. Впрочем, сейчас законопроект отозван от рассмотрения.

