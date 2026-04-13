Что посадить под деревьями: идеальный цветок, обожающий тень

Эти неприхотливые растения добавят ярких красок даже в самые затененные места вашего участка, и будут радовать до самых заморозков

Если у вас в саду есть затененный уголок, который кажется немного скучным, бальзамины могут стать идеальным растением! Эти яркие, неприхотливые цветущие растения — идеальный выбор для садоводов, которые хотят наслаждаться цветением с весны до лета, не прилагая особых усилий.

Преимущества бальзаминов:

растут в тени и полутени;

цветут постоянно;

широчайшая гамма цветов;

универсальное применение: в кашпо, на клумбу, подвесные корзины и т.д.

не вызывают аллергии, не являются ядовитыми, и даже наоборот — привлекают в сад бабочек.

Для этих нежных растений важен правильный выбор времени посадки. Всегда сажайте растения только после того, как минует угроза заморозков. Избегайте слишком ранней посадки — бальзамины очень чувствительны к холоду. При понижении температуры они могут плохо расти или вовсе погибнуть.

Где сажать?

Бальзамин известен своей любовью к тени; выбирайте место с частичным затенением, например, под деревьями или рядом с кустарниками. Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в жарком климате. Слишком много солнца может обжечь листья.

Бальзамин может расти и в горшках. Фото: pixabay.com

Бальзамин предпочитает хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами. Она должна быть слегка кислой, с pH от 6,0 до 6,5. Перед посадкой всегда полезно добавить в почву компост, чтобы улучшить усвоение питательных веществ и дренаж.

Полив: залог здоровья бальзамина

Бальзамин любит постоянный полив. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, поэтому поливайте только тогда, когда верхние 2,5-5 см почвы высохнут. Бальзамины, посаженные в контейнеры или подвесные корзины, скорее всего, требуют ежедневного полива в жаркие летние дни. Совет: всегда следите за тем, чтобы в горшках были хорошие дренажные отверстия для предотвращения гниения корней, и поливайте утром, чтобы почва успела просохнуть в течение дня.

