"Сильпо" или "АТБ": где продавцы могут зарабатывать в два раза больше

Где заработная плата может достигать 40 тысяч гривен

Уровень заработной платы в крупных супермаркетах Украины может различаться почти вдвое даже на одинаковых должностях. В некоторых сетях предлагают значительно более высокий доход.

Сколько реально можно заработать продавцом-консультантом в "Сильпо" и "АТБ" и какова разница между суммами, проанализировал "Телеграф".

По данным объявлений на сайте "Work.ua", в сети "Сильпо" продавцу-консультанту предлагают заработную плату в пределах от 27 000 до 38 400 гривен. При этом конечный доход зависит от количества отработанных часов и уже учитывает налоги. Работодатель предлагает как полную, так и неполную занятость. Также на работу готовы принимать студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Среди обязанностей работников выкладка товаров, контроль сроков годности и качества продукции, предпродажная подготовка, а также обеспечение порядка на полках и вежливое обслуживание покупателей.

Сколько платят продавцам-консультантам в "Сильпо". Фото: "Work.ua"

Для сравнения, в сети "АТБ" зарплата продавца-консультанта значительно ниже – около 18 000 гривен в месяц, как ранее писал "Телеграф". В вакансии отмечается, что это ориентировочный уровень дохода.

Сколько платят продавцам-консультантам в "АТБ". Фото: "Threads"

