"Сільпо" чи "АТБ": де продавці можуть заробляти двічі більше

Де заробітна плата може сягати 40 тисяч гривень

Рівень зарплат у великих супермаркетах України може відрізнятися майже вдвічі навіть на однакових посадах. У деяких мережах пропонують відчутно вищий дохід.

Скільки реально можна заробити продавцем-консультантом у "Сільпо" та "АТБ" та якою є різниця між сумами, проаналізував "Телеграф".

За даними оголошень на сайті "Work.ua", у мережі "Сільпо" продавцю-консультанту пропонують заробітну плату в межах від 27 000 до 38 400 гривень. При цьому кінцевий дохід залежить від кількості відпрацьованих годин і вже враховує податки. Роботодавець пропонує як повну, так і неповну зайнятість. Також на роботу готові приймати студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Серед обов’язків працівників — викладка товарів, контроль термінів придатності та якості продукції, передпродажна підготовка, а також забезпечення порядку на полицях і ввічливе обслуговування покупців.

Скільки платять продавцям-консультантам в "Сільпо". Фото: "Work.ua"

Для порівняння, у мережі "АТБ" зарплата продавця-консультанта значно нижча — близько 18 000 гривень на місяць, як раніше писав "Телеграф". У вакансії зазначається, що це орієнтовний рівень доходу.

Скільки платять продавцям-консультантам в "АТБ". Фото: "Threads"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яку працю в Польщі платять на 200 тисяч гривень більше, аніж в Україні.