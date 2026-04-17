Красиво, аж страшно: видео из дворика в Кременчуге стало вирусным

"Декоратор" мог вдохновляться "Кладбищем домашних животных"

В Тик-Ток появились кадры с необычным подъездом в Кременчуге Полтавской области. Крыльцо и стены на улице покрашены яркими красками, а на козырьке и возле входа рассажены мягкие игрушки и куклы.

В целом "инсталляция" производит довольно жуткое впечатление, усиленное озвучкой, напоминающей гудение дронов.

Кто-то не пожалел красок, чтобы покрыть стены разноцветными полосами и цветами, а вокруг входа повесил несколько картин.

Также на улицу вытащили несколько предметов мебели, например, журнальный столик. Часть игрушек заботливо прикрыли зонтами.

Ролик набрал почти 700 комментариев. Украинцы пишут, что в ночное время это место, скорее всего, выглядит очень страшно.

"Это инсталляция к произведению Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", – отметила одна из подписчиц.

"Вроде бы нестрашно, но почему-то страшно…", – написала вторая.

"Особенно если ночью случайно забрести", – добавила третья.

Украинец пояснил, почему это может казаться странным и даже страшным:

"Со временем игрушки под воздействием дождя и солнца теряют вид, пачкаются и выцветают. Это создает сюрреалистичный, иногда тревожный вид — так называемый "эффект зловещей долины".

Стоит отметить, что мнения в комментариях разделились. Были люди, которые считали инсталляцию милой или настаивали, что у каждого свой вкус, и не стоит никого осуждать.

Также интернет-пользователи писали, что если изменить ракурс съемки и озвучку, подъезд будет выглядеть намного веселее.

