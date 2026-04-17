Гарно, аж страшно: відео із дворика у Кремечузі стало вірусним

"Декоратор" міг надихатися "Кладовищем домашніх тварин"

У Тік-Ток з’явилися кадри із незвичайним під’їздом у Кременчуці Полтавської області. Ганок та стіни на вулиці пофарбовано яскравими фарбами, а на козирку та біля входу розсаджено м’які іграшки та ляльки.

В цілому "інсталяція" справляє досить моторошне враження, посилене озвучкою, що нагадує гудіння дронів.

Хтось не пошкодував фарб, щоб покрити стіни різнокольоровими смугами та квітами, а довкола входу повісив кілька картин.

Також на вулицю витягли кілька предметів меблів, наприклад журнальний столик. Частину іграшок дбайливо прикрили парасольками.

Ролик набрав майже 700 коментарів. Українці пишуть, що вночі це місце, швидше за все, виглядає дуже страшно.

"Це інсталяція до твору Стівена Кінга "Кладовище домашніх тварин", – зазначила одна з підписниць.

"Начебто нестрашно, але чомусь страшно…", — написала друга.

"Особливо якщо вночі випадково забрести", – додала третя.

Українець пояснив, чому це може здаватися дивним і навіть страшним: "З часом іграшки під впливом дощу та сонця втрачають вигляд, брудняться і вицвітають. Це створює сюрреалістичний, іноді тривожний вигляд — так званий "ефект зловісної долини".

Варто зазначити, що думки у коментарях розділилися. Були люди, які вважали інсталяцію милою або наполягали, що кожен має свій смак, і не варто нікого засуджувати.

Також інтернет-користувачі писали, що якщо змінити ракурс знімання та озвучення, під’їзд виглядатиме набагато веселіше.

