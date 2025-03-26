Жилой комплекс строгого режима построили в Кропивницком: в городе шутят над странным соседством

Несмотря на необычное соседство, квартиры в новом ЖК пользуются спросом

В Кропивницком полным ходом идет строительство нового элитного комплекса с необычным соседством. Будущие жители ЖК Яновского смогут каждое утро наблюдать панораму местной тюрьмы прямо из своих окон.

Видео строительства опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов. Под публикацией уже есть немало смешных комментариев.

"ЖК с видом на тюрьму строят на Яновского в Кропивницком. Сами дома хороши, но панорама удручающая. Хотя в комментариях говорят, это лучше, чем кладбище", – говорится в сообщении.

В комментариях под постом горожане активно шутят по поводу такого соседства. Некоторые пользователи говорят, что такой вид из окна может стать хорошей мотивацией для законопослушного поведения.

"Лучше жить напротив тюрьмы, чем в тюрьме напротив своего дома", – пишет пользователь.

Некоторые горожане отмечают, что тюрьма – не самый плохой сосед: "Там вокруг всегда порядок, чистота и тишина, всегда горит свет. Какое еще лучшее соседство можно желать?.." – комментирует Татьяна Полякова.

Вот еще несколько комментариев:

Стоит отметить, что несмотря на необычное соседство, квартиры в новом ЖК пользуются спросом. По информации застройщика, часть квартир, в том числе 4-комнатные и 5-комнатные, уже проданы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о треш-квартире, которую сдают под Киевом. В сети шутят, что локация, как из фильма ужасов.