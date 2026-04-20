Ни уксуса, ни лука: как безопасным способом избавиться от муравьев в доме

С приходом тепла украинцы все чаще сталкиваются с появлением нежелательных гостей на кухнях и в комнатах. Традиционные методы борьбы с муравьями часто пугают резким запахом или токсичностью, особенно если дома есть маленькие дети или домашние питомцы. Однако эксперты назвали простое и натуральное средство, которое действует эффективнее агрессивной химии.

Как сообщает издание OkDiario, секретным "ликвидатором" муравьиных троп оказалась обычная корица. Эта пряность, которая есть на каждой кухне, работает по принципу дезориентации, что гораздо гуманнее и безопаснее пестицидов.

Почему корица может быть эффективной в борьбе с насекомыми

Муравьи – это насекомые, которые в своей жизнедеятельности полагаются на обоняние. Они оставляют за собой химический след (феромоны), по которому другие особи находят дорогу к пище. Корица обладает очень сильным ароматом, который мгновенно перебивает эти метки. Оказавшись на участке с корицей, насекомые теряют ориентацию, не могут найти путь к источнику пищи или своему гнезду и в конце концов покидают ваш дом.

Как применять метод

Использование корицы не требует приготовления сложных растворов. Журналисты выделяют несколько простых шагов:

Определите маршрут: Проследите, откуда именно муравьи попадают в помещение (щели в полу, подоконники, дверные проемы).

Нанесите барьер: Насыпьте молотую корицу непосредственно на эти входы или вдоль плинтусов, где вы замечали насекомых.

Локализация: Эффективнее всего метод работает, если удается найти именно точку доступа (дыру или щель) и засыпать ее порошком.

Как использовать корицу в борьбе с муравьями.

Владельцам собак следует быть внимательными. Корица не токсична в малых дозах. Поэтому рекомендуется сыпать пряности в труднодоступных для них местах.

