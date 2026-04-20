Ні оцту, ні цибулі: як у безпечний спосіб позбутися мурах у будинку

Використання цього способу не потребує приготування складних розчинів

З приходом тепла українці все частіше стикаються з появою небажаних "гостей" на кухнях та в кімнатах. Традиційні методи боротьби з мурахами часто лякають різким запахом або токсичністю, особливо якщо вдома є маленькі діти чи домашні улюбленці. Проте експерти назвали простий і натуральний засіб, який діє ефективніше за агресивну хімію.

Як повідомляє видання OkDiario, секретним "ліквідатором" мурашиних стежок виявилася звичайна кориця. Ця пряність, яка є на кожній кухні, працює за принципом дезорієнтації, що набагато гуманніше та безпечніше за пестициди.

Чому кориця може бути ефективною у боротьбі з комахами

Мурахи — це комахи, які у своїй життєдіяльності покладаються на нюх. Вони залишають за собою хімічний слід (феромони), за яким інші особини знаходять дорогу до їжі. Кориця має надзвичайно сильний аромат, який миттєво перебиває ці мітки. Опинившись на ділянці з корицею, комахи втрачають орієнтацію, не можуть знайти шлях до джерела їжі або свого гнізда і зрештою покидають ваш дім.

Кориця

Як застосовувати метод

Використання кориці не потребує приготування складних розчинів. Журналісти виділяють кілька простих кроків:

Визначте маршрут: Простежте, звідки саме мурахи потрапляють у приміщення (щілини в підлозі, підвіконня, дверні отвори).

Нанесіть "бар'єр": Насипте мелену корицю безпосередньо на ці входи або вздовж плінтусів, де ви помічали комах.

Локалізація: Найефективніше метод працює, якщо вдається знайти саме точку доступу (дірку або щілину) і засипати її порошком.

Як використовувати корицю у боротьбі з мурахами. Фото - ШІ

Власникам собак варто бути уважними. Кориця не є токсичною в малих дозах. Тому рекомендується сипати прянощі у важкодоступних для них місцях.

