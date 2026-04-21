Ягод будет очень много: что для этого нужно сделать с малиной (инфографика)
Очень хочется вырастить сочные ягоды, но не знаете, чем обработать кусты, чтобы спасти их от болезней и вредителей? Все просто, сейчас расскажем.
Про малину много говорят, много пишут, но все равно остается много вопросов. Как бороться с антракнозом на малине, чем защитить от дидимеллы (пурпурной пятнистости на малине), еще и тля с малинным долгоносиком могут доставать…
Чтобы свести все возможные проблемы с малиной к минимуму, нужно помнить про три главных условия:
- обрабатывать вовремя, ДО появления болезни;
- малину нельзя загущать (в темноте и тесноте активно размножаются и вредные насекомые, и грибковые болезни);
- все больное срезается под корень и уничтожается.
Итак, чем и когда обрабатывать малину. Действительно комплексная защита будет выглядеть следующим образом:
- До распускания почек используем препараты с медью (Нордокс, Блу Бордо, Косайд и прочие, по инструкции).
- Распускание листьев (зеленый конус) — Хорус плюс инсектицид от вредителей, например, Конфидор или Актеллик.
- Бутонизация — Топаз +Скор+инсектицид Энжио или Прованто (все по инструкции к препаратам).
- После сбора урожая повторить обработку медьсодержащим препаратом.
Если перед урожаем малины установилась прохладная и сырая погода, возникает риск гнилей. В этом случае целесообразно обработать малинник препаратом Свитч, у которого короткий срок ожидания.
Кто-то может заявить, что слишком много "химии". Но соблюдая сроки ожидания, дозировки и общие рекомендации, можно избежать проблем с выращиванием и получить максимально вкусный и полезный урожай. А вот, что вы купите на рынке, большой вопрос.
