Ягод будет очень много: что для этого нужно сделать с малиной (инфографика)

Очень хочется вырастить сочные ягоды, но не знаете, чем обработать кусты, чтобы спасти их от болезней и вредителей? Все просто, сейчас расскажем.

Про малину много говорят, много пишут, но все равно остается много вопросов. Как бороться с антракнозом на малине, чем защитить от дидимеллы (пурпурной пятнистости на малине), еще и тля с малинным долгоносиком могут доставать…

Чтобы свести все возможные проблемы с малиной к минимуму, нужно помнить про три главных условия:

обрабатывать вовремя, ДО появления болезни ;

; малину нельзя загущать (в темноте и тесноте активно размножаются и вредные насекомые, и грибковые болезни);

(в темноте и тесноте активно размножаются и вредные насекомые, и грибковые болезни); все больное срезается под корень и уничтожается.

Итак, чем и когда обрабатывать малину. Действительно комплексная защита будет выглядеть следующим образом:

До распускания почек используем препараты с медью (Нордокс, Блу Бордо, Косайд и прочие, по инструкции). Распускание листьев (зеленый конус) — Хорус плюс инсектицид от вредителей, например, Конфидор или Актеллик. Бутонизация — Топаз +Скор+инсектицид Энжио или Прованто (все по инструкции к препаратам). После сбора урожая повторить обработку медьсодержащим препаратом.

Если перед урожаем малины установилась прохладная и сырая погода, возникает риск гнилей. В этом случае целесообразно обработать малинник препаратом Свитч, у которого короткий срок ожидания.

Когда, как и чем правильно обрабатывать малину, пошаговая инструкция

Кто-то может заявить, что слишком много "химии". Но соблюдая сроки ожидания, дозировки и общие рекомендации, можно избежать проблем с выращиванием и получить максимально вкусный и полезный урожай. А вот, что вы купите на рынке, большой вопрос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрабатывать абрикосы, чтобы собирать урожай ведрами.