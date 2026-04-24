Не спешите полоть: что говорят сорняки о будущем урожае на вашем участке (инфографика)

Ирина Семчишина
Мокрица или лебеда? Как узнать о проблемах почвы по сорнякам. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сорные травы тоже растут не где угодно — и изобилие конкретных их видов на вашем участке может много сказать про состав и качество грунта

Знаете ли вы, что обычные садовые сорняки могут дать важные подсказки о вашей почве? Умение "читать сорняки" поможет вам понять состояние почвы, дренаж, плодородие и уплотнение. Вместо того чтобы рассматривать сорняки как проблему, думайте о них как об индикаторах того, что нужно вашей почве, чтобы стать более здоровой и сбалансированной.

Почему сорняки являются индикаторами состояния почвы

Появление сорняков часто является показателем того, что не так с почвой. Например, сорняки с глубокими стержневыми корнями, такие как одуванчики и лопух, указывают на уплотненную почву, испытывающую недостаток воды, воздуха и питательных веществ.

При этом сорняки также являются способом, которым природа восстанавливает почву, создавая более стабильную и здоровую систему. В случае с одуванчиками и лопухом их глубокие и крепкие корни помогают разрыхлять почву.

Приведем конкретный перечень сорных трав и причин того, что на вашей земле растут именно они:

  • Мокрица или звездчатка — слишком плотная почва (чаще нейтрально-щелочная) с высоким содержанием азота;
  • Вьюнок полевой любит корковые, очень плотные почвы;
  • Лебеда — очень плодородная богатая гумусом почва;
  • Горчица — песчаный грунт в засушливой зоне, много фосфора;
  • Мох — кислая почва, бедная на полезные вещества;
  • Подорожник — плотная почва, часто с глиной, небогатая на полезные вещества;
  • Пырей ползучий — плотная почва небогатая на кальций и другие полезные вещества;
  • Одуванчик — бедная почва с низкой плодородностью и большим уплотнением;
Пырей, одуванчик и мокрица
Пырей, одуванчик и мокрица растут вместе и могут много рассказать о вашей почве
  • Амарант — хороший грунт с доступным азотом;
  • Амброзия — грунт с низкой плодородностью;
  • Крапива — много азота в грунте, почва больше кислая;
Мокрица устроилась в тени крапивы
Мокрица удобно устроилась в тени крапивы — что бы это могло значить?)
  • Щавель — песчаный грунт с засушливой зоне, много кальция;
  • Василек растет на плодородных почвах, богатых калием;
  • Горец указывает на высокую плотностью земли;
  • Кислица растет там, где много магния и кислые почвы;
  • Бессмертник предпочитает бедные почвы с повышенной кислотностью.
Что разные виды сорняков говорят о вашей земле. Инфографика сделана с помощью ИИ

#Сорняки #Сад #Огород #Лайфхак