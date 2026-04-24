Не спешите полоть: что говорят сорняки о будущем урожае на вашем участке (инфографика)
Сорные травы тоже растут не где угодно — и изобилие конкретных их видов на вашем участке может много сказать про состав и качество грунта
Знаете ли вы, что обычные садовые сорняки могут дать важные подсказки о вашей почве? Умение "читать сорняки" поможет вам понять состояние почвы, дренаж, плодородие и уплотнение. Вместо того чтобы рассматривать сорняки как проблему, думайте о них как об индикаторах того, что нужно вашей почве, чтобы стать более здоровой и сбалансированной.
Почему сорняки являются индикаторами состояния почвы
Появление сорняков часто является показателем того, что не так с почвой. Например, сорняки с глубокими стержневыми корнями, такие как одуванчики и лопух, указывают на уплотненную почву, испытывающую недостаток воды, воздуха и питательных веществ.
При этом сорняки также являются способом, которым природа восстанавливает почву, создавая более стабильную и здоровую систему. В случае с одуванчиками и лопухом их глубокие и крепкие корни помогают разрыхлять почву.
Приведем конкретный перечень сорных трав и причин того, что на вашей земле растут именно они:
- Мокрица или звездчатка — слишком плотная почва (чаще нейтрально-щелочная) с высоким содержанием азота;
- Вьюнок полевой любит корковые, очень плотные почвы;
- Лебеда — очень плодородная богатая гумусом почва;
- Горчица — песчаный грунт в засушливой зоне, много фосфора;
- Мох — кислая почва, бедная на полезные вещества;
- Подорожник — плотная почва, часто с глиной, небогатая на полезные вещества;
- Пырей ползучий — плотная почва небогатая на кальций и другие полезные вещества;
- Одуванчик — бедная почва с низкой плодородностью и большим уплотнением;
- Амарант — хороший грунт с доступным азотом;
- Амброзия — грунт с низкой плодородностью;
- Крапива — много азота в грунте, почва больше кислая;
- Щавель — песчаный грунт с засушливой зоне, много кальция;
- Василек растет на плодородных почвах, богатых калием;
- Горец указывает на высокую плотностью земли;
- Кислица растет там, где много магния и кислые почвы;
- Бессмертник предпочитает бедные почвы с повышенной кислотностью.
