Один из областных центров захватывают опасные грызуны. Чем это грозит и как действовать при встрече (видео)

Они отбирают еду у голубей

На улицах Полтавы расплодились крысы. Грызунов заметили в микрорайоне Мотель.

Telegram-канал "Труха Полтава" опубликовал видео с крысами, которые суетятся рядом с голубями. Грызуны даже конкурируют с ними за еду и, кажется, достаточно успешно.

"Десяток крыс заметили на Мотеле", — говорится в подписи к видео

Почему крысы на городских улицах опасны

Массовое появление крыс на улицах является признаком антисанитарии. Они несут серьезную угрозу, так как крысы способны переносить более 30 опасных болезней, среди которых лептоспироз, сальмонеллез и бешенство. Инфекции могут передаваться через укусы и загрязненную пищу.

Кроме того, крысы доставляют и другие неприятности. Из-за того, что их зубы растут всю жизнь, они постоянно грызут твердые предметы. Грызуны могут повреждать силовые кабели и разрушать гидроизоляцию домов.

Что делать, увидев крысу в городе

Обычно крысы избегают людей, но если они чувствуют себя в опасности, могут прыгнуть и укусить. Поэтому не приближайтесь к ним и не пытайтесь прогнать.

Что делать, когда видишь крыс в городе.

Во время прогулки с собакой следите, чтобы она не подходила к местам скопления грызунов или мусорных баков. Контакт с крысой или ее выделениями грозит животному опасными инфекциями.

Надо зафиксировать скопление крыс на фото и видео (особенно если это территория возле жилых домов, детских площадок или заведений питания). С этими доказательствами следует обратиться в соответствующие службы.

