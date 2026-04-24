Три фатальные ошибки на огороде в апреле, которые не исправить ни поливом, ни удобрениями

Даже опытные огородники пренебрегают этими правилами

При засеве огорода и теплиц следует соблюдать простые правила, ведь есть ошибки, которые потом не исправить. Среди них не только глубина посева.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Тарабарина.

По ее словам, есть по меньшей мере три ошибки, которые не прощают растения на огороде. Одна из самых критичных – это неправильная глубина посева. Многие неопытные огородники пренебрегают этим фактором, однако он вливает не только на урожайность, но и на сход растений. К примеру, семена моркови углубляют на 1-2 сантиметра.

"Если бросить глубже – не прорастает, мельче – пересыхает за день жары. Каждая культура имеет свою норму", – говорит фермер.

Поэтому важно учитывать рекомендации, указанные на семенах. Еще одна критическая ошибка – это чрезмерный полив на старте. Ведь переувлажненная почва перекрывает доступ кислорода к корням, они гниют, растение увядает. При этом огородники иногда думают, что растению, наоборот, не хватает влаги и доливают еще воды.

"Умная стратегия: делать это умеренно и давать верхнему слою почвы подсыхать между поливами", — объясняет Тарабарина.

Третьей ошибкой фермер называет загущение, когда огородникам жаль проредить и выбросить рассаду. Однако растения, растущие слишком плотно, конкурируют за воду, свет и питательные вещества, и в конце концов не выигрывает ни одно.

"Отдельная проблема – кислотность почвы. Если томаты желтеют без видимой причины, перец не растет, а удобрения вроде бы не действуют – скорее всего, pH не в норме. Для большинства овощей оптимум — 6.0-7.0. Проверить это можно тест-полосками, которые стоят меньше ста гривен", — добавляет эксперт.

