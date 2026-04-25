Кто на самом деле производит колбасу "Своя линия" из "АТБ"

Продукцию для собственных торговых марок сетевых магазинов могут производить разные предприятия

Собственная торговая марка сети супермаркетов "АТБ" "Своя линия" предлагает широкий ассортимент продуктов по доступным ценам. В частности, можно купить бюджетные колбасы украинских производителей, которые не всегда получают высокую оценку потребителей.

Под торговой маркой "Своя линия" продают колбасы разных производителей. Например, производителем продукции "Мясная лавка" этой ТМ является мясная фабрика "Фаворит плюс", расположенная в пгт. Слобожанское Днепропетровской области. Она также производит мясную продукцию "АТБ" ТМ "Добров" и ТМ "Колбасный ряд".

Также один из производителей, производящий мясные изделия под брендом "Своя линия" (в частности, детскую колбасу) является ООО "Ходоровский мясокомбинат". Он находится в городе Ходоров Жидачивского района Львовской области.

Стоит отметить, что под собственными торговыми марками, в том числе "Своя линия", "АТБ" может продавать продукцию разных производителей, которые производят ее для сети. По концепции "Своя линия" предлагает товары высокого качества по умеренным ценам. Однако отзывы на самую дешевую колбасу этого бренда не самые лучшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда появились первые супермаркеты сети "АТБ". Тогда у магазинов были другие названия.