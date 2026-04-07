Не только "Своя лінія". Сколько собственных торговых марок имеет "АТБ"

В сети супермаркетов "АТБ" есть собственные торговые марки (СТМ), которые дают покупателям возможность приобрести товары по выгодным ценам. Это не только известная всем "Своя лінія".

На сайте "АТБ" указано, что у сети есть четыре собственных торговых марки: "Своя лінія" (средний сегмент), "Розумний вибір" (эконом), "День у день" и De luxe (премиум). По сравнению с аналогами известных брендов, продукция СТМ АТБ в среднем дешевле на 20%, но не уступает по качеству.

Собственными торговыми марками владеют розничные сети, а производители поставляют им продукцию по договору. Обычно это относительно небольшие предприятия, производившие качественные товары, обладали высокой технологичностью производства, но проигрывали в продажах известным брендам. Сотрудничество с ними и стало ключевым элементом бизнес-модели собственных торговых марок "АТБ".

Собственные торговые марки АТБ – это визитка сети! Такие товары всегда качественные, свежайшие и без наценок. Компания контролирует каждый этап производства СТМ, чтобы покупатели могли наслаждаться вкусными и полезными продуктами каждый день, — отмечено на сайте

Розумний вибір

Торговая марка предлагает базовые товары по максимально выгодным ценам. "Розумний вибір" позволяет экономить средства, при этом покупать качественную продукцию. Среди товаров – консервы, масло, чай, сладости и т.д.

День у день

Она появилась сравнительно недавно. Торговая марка реализует качественные продукты для ежедневных нужд по выгодным ценам. Под этим брендом продают молочные продукты, сладости и товары повседневного потребления.

Своя лінія

Идея та же — товары высокого качества по умеренным ценам. Это основной бренд компании сегмента "средний плюс" от ведущих украинских и зарубежных производителей. Он является одной из самых популярных линеек, которая включает широкий ассортимент товаров — пищевые продукты, напитки, бытовая химия и т.д.

De luxe

Торговая марка De Luxe Foods & Goods Selected представляет продукты для гурманов и ценителей высочайшего качества. Большинство товаров под брендом De Luxe для "АТБ" производится европейскими производителями. В линейке De luxe представлены оливковое масло, оливки и маслины, паста из твердых сортов пшеницы и т.д.

